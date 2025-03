Это уже примерно 4 раз, когда Saber уверяет, что ремейк всё ещё в разработке.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic для PS5 по-прежнему находится в разработке, об этом вновь заявил творческий директор Saber Interactive Тим Уиллитс.

С момента анонса в сентябре 2021 года игра практически исчезла с радаров, а слухи о её судьбе разнились: от утверждений о полном закрытии проекта до заявлений о передаче разработки от Aspyr к Saber Interactive.

Однако генеральный директор Saber Мэттью Картч уверяет, что беспокоиться не о чем. В апреле 2023 года он уже заявлял, что проект жив и здоров, а теперь, спустя год, вновь подтвердил его активную разработку. В разговоре с Game File Картч не раскрыл деталей, но подчеркнул, что работа над игрой продолжается.

Пресс-служба компании уточнила, что Saber придерживается политики, при которой официальные анонсы, касающиеся игр по Star Wars, остаются за Disney.

Напомним, оригинальный Knights of the Old Republic, созданный BioWare в 2003 году, до сих пор считается одной из лучших RPG в истории.

Ранее мы рассказывали, что на Star Wars Celebration 2025 19 апреля будет представлена тактическая пошаговая игра во вселенной Star Wars. Разработкой занимаются Respawn и Bit Reactor.

