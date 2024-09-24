Saber Interactive с нетерпением ждёт момента, когда сможет показать игру.

После длительного периода тишины вокруг ремейка KOTOR, связаного с внутренними проблемами и уходом ключевых разработчиков из Aspyr Media, появились новые детали.

Генеральный директор Saber Interactive, Тим Уиллитс, в интервью IGN USA кратко отметил, что их команда полностью погружена в процес разработки и с нетерпением ожидает момента, когда сможет раскрыть больше информации:

В настоящее время мы сосредоточены на разработке. Мы с нетерпением ждём возможности поделиться дополнительной информацией, когда придет время.

Несмотря на отсутствие официальной даты релиза, в Saber Interactive уверяют, что проект активно развивается и обещают превзойти ожидания поклоников. Успешный запуск Warhammer 40,000: Space Marine 2, по видимому, вдохновил студию на переосмысление своего подхода к созданию игр. Однако насколько это повлияет на ремейк KOTOR, пока остается загадкой.

Напомним, что после успешного релиза Warhammer 40.000: Space Marine 2 компания планирует сюжетные DLC и даже сиквел проекта по Warhammer. Также компания уже составила план поддержки Space Marine 2, которым она займется перед новой частью серии.

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