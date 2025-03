Разрабатывают проект создатели Star Wars Jedi и выходцы из Firaxis, которая известна по Civilization.

Lucasfilm опубликовала расписание панелей для Star Wars Celebration 2025, которая пройдёт в Японии. Одним из ключевых событий станет презентация новой пошаговой тактической игры игры во вселенной "Звёздных войн" от Bit Reactor и Respawn Entertainment, запланированная на 19 апреля.

Bit Reactor - независимая студия, основанная в 2021 году бывшими разработчиками XCOM и Civilization. В начале 2022 года стало известно, что она работает над тактикой во вселенной Star Wars в сотрудничестве с Respawn. Но с тех пор хранила молчание, многие даже думали, что проект отменили.

Разработка ведётся на Unreal Engine 5, и, по всей видимости, проект уже близок к завершению. По текущим стандартам AAA-индустрии, средний цикл разработки составляет около пяти лет, а поскольку студия начала работу в 2021 году, релиз может состояться уже в ближайшее время.

Глава Bit Reactor Грег Фёртш ранее заявлял, что студия стремится создать игру, которая будет одновременно глубокой и доступной, а также отличаться высоким уровнем проработки.

Respawn Entertainment, которая участвует в проекте в качестве издателя, ранее выпустила две игры серии Star Wars Jedi. Однако в начале 2024 года стало известно, что EA отменила их шутер по мотивам "Мандалорца", что вызвало опасения по поводу других проектов. Bit Reactor, в свою очередь, заявила, что их игра не была затронута сокращениями и продолжает развиваться по плану.

Кроме проекта Respawn, сейчас в разработке находятся ещё минимум 2 проекта по "Звёздным войнам": Star Wars: Eclipse с нелинейным сюжетом от разработчиков Heavy Rain и Detroit: Become Human и ремейк классической Star Wars: The Knight of Old Republic от Saber Interactive.

