Демо игры выйдет уже 20 января, релиз запланирован на этот год.

Разработчики симулятора психиатра Mind Scanners из студии The Outer Zone и издатель 11 bit studios, получивший известность благодаря Frostpunk и This War of Mine, анонсировали свой новый проект - тактическую игру Death Howl.

Сюжет игры разворачивается в таинственном мире духов, куда отважная охотница по имени Ро отправляется, чтобы спасти своего сына. По словам авторов, геймплей будет сочетать пошаговые сражения на небольших аренах, соулслайк-элементы и механику сбора колод в стиле карточных игр. Игрокам предстоит прокачивать и корректировать свой набор способностей, чтобы адаптироваться к непредсказуемым условиям каждого боя.

Разработчики обещают тёмную атмосферу, множество безжалостных созданий и глубокую боевую систему, где один неверный шаг может стоить жизни.

Death Howl выйдет на ПК в Steam в 2025 году, а опробовать игру можно будет уже 20 января в рамках демоверсии.

Ранее мы рассказывали, что создатель Hollow Knight: Silksong дал намёки на дату, когда пройдёт новая презентация игры. Так, новости об игре могут появиться 2 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: