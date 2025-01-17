Игроки считают, что Team Cherry начала ARG по Hollow Knight.

Разработчики инди-хита Hollow Knight: Silksong дали фанатам пищу для теорий по поводу даты следующей презентации игры.

На этот раз в центре внимания оказался один из соавторов оригинальной игры, Уильям Пеллен, который обновил аватарку своего аккаунта в X (бывший Twitter) на изображения торта и, судя по всему, намекает на скорую презентацию Silksong во время грядущего ивента по Nintendo Switch 2.

Nintendo Direct по Switch 2, где покажут первые игры на новую портативку, назначена на 2 апреля. За несколько дней до официального анонса консоли Пеллен выложил твит о "большом событии" и загадочно попросил "держать глаза закрытыми" на следующий день. Вскоре фанаты обнаружили, что если сделать обратный поиск картинки торта из профиля Пеллена, то попадаешь на рецепт, датированный 2 апреля 2024 года, ровно за год до презентации Nintendo Direct.

Видео дня

Дополнительный повод для теорий даёт и новый никнейм Пеллена в Twitter: Little Bomey. Как заметили на Reddit, винодельня с похожим названием располагается неподалёку от родной для Team Cherry Австралии, причём годом основания значится тот же апрель 2024-го. К тому же выражение "eyes closed tomorrow" фанаты уже видели как тизер песни Eyes Closed у Imagine Dragons, и тот ролик тоже вышел именно 2 апреля 2024 года.

Похоже, Пеллен специально выстраивает цепочку отсылок, намекая, что именно 2 апреля можно ждать чего-то крупного. Учитывая, что Switch 2 будет активно сотрудничать со сторонними студиями и готовит крупный релизный перечень, Silksong легко представить в списке тайтлов на презентации. Тем более, что фанаты уже несколько лет ждут новостей о продолжении.

Ранее мы рассказывали, что в Японии арестовали мужчину, занимавшегося продажей модифицированных Nintendo Switch. Это первый такой прецедент, отмечают в японских СМИ.

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