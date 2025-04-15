По сравнению с оригиналом, прокачка в сиквеле стала более продуманной.

Obsidian Entertainment раскрыла первые подробности о ролевой системе The Outer Worlds 2. Сиквел готов радикально пересобрать знакомые механики, сохранив при этом дух оригинала.

В интервью IGN разработчики рассказали, что главное изменение - отказ от старой системы сгруппированных навыков, теперь каждый прокачивается отдельно. Такой подход позволяет собирать куда более точные и специализированные билды стрелка, вора, дипломата и так далее.

Если же хочется пойти в разнос и отыгрывать нестабильного психопата, игра не только это позволяет, но и даёт особые перки: например, "Психопат" и "Серийный убийца" открывают бонусы за агрессию и убийства NPC.

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Всего в игре будет более 90 перков, и разблокировать их можно только при наличии соответствующих характеристик. Некоторые из них сочетают боевую механику с социальными навыками: например, один увеличивает урон в зависимости от прокачки красноречия и открывает уникальные варианты в диалогах.

Система завязана на компромиссах, так, при создании персонажа можно выбрать дополнительные положительные черты, но за это придётся взять и негативные. Например, сделать героя тупым и забыть про прокачку сразу пяти навыков.

Разработчики подчёркивают: они намеренно отказались от возможности сброса характеристик после старта игры. Выбор должен быть осознанным, а каждое решение - необратимым. При этом игра поощряет не только эксперименты, но и крайности: хочешь убить всех - мир отреагирует, но игра не сломается.

Релиз The Outer Worlds 2 запланирован на этот год. 8 июня Obsidian проведёт отдельную презентацию, посвящённую игре.

Ранее известный инсайдер Джефф Грабб заявлял, что Bethesda может анонсировать ремейк TES 4: Oblivion буквально в любой день апреля.

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