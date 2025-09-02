По прошлым законам рынка, Playstation 5 сейчас бы стоила около 200 долларов.

Современные игровые консоли остаются дорогими значительно дольше, чем это было принято раньше.

По данным исследования Ars Technica, Nintendo, Sony и Microsoft практически не снижают цены на свои устройства спустя годы после релиза, а в отдельных случаях даже повышают их.

Это контрастирует с прежними тенденциями, когда консоли дешевели почти вдвое за первые три года и до трети от первоначальной стоимости к восьмому.

Если бы нынешние правила были такими же, как в прошлом, Nintendo Switch сейчас стоила бы около 100-150 долларов вместо текущих 340. PlayStation 5 Digital Edition и Xbox Series S должны были бы находиться в районе 200 долларов, но в реальности цены держатся почти на уровне релиза.

Эксперты выделяют три ключевых фактора, которые удерживают цены: торговые тарифы, введённые в США Дональдом Трампом, мировой дефицит микрочипов во время пандемии и замедление прогресса в производстве полупроводников, из-за чего комплектующие дешевеют медленнее.

Ранее аналитик Circana Мэт Пискателла заявил, что Playstation 5 будет дорожать и дальше, и это неизбежно. Такая же судьба может ждать Xbox и Nintendo Switch.

