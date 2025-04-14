В среднем стоимость консоли увеличилась 10%.

Sony объявила о повышении цен на Playstation 5 сразу в четырёх регионах, сославшись на "сложную экономическую ситуацию".

В официальном блоге компании написано, что с 14 апреля в Европе версия Digital Edition без дисковода будет стоить 499 евро вместо прежних 449. В Великобритании цена поднимется с 389 до 429 фунтов стерлингов. В Новой Зеландии базовая модель PS5 подорожает до 949 новозеландских долларов, а цифровая - до 859 (ранее 899 и 769 соответственно). В Австралии стандартная версия будет стоить 829 австралийских долларов, а Digital Edition - 749, что на 30 и 70 долларов дороже, чем раньше.

Но есть и хорошие новости. Одновременно с этим компания снижает цену на внешний дисковод для PS5. В Европе он подешевеет с 119 до 79 евро, в Великобритании - с 99 до 69 фунтов. В Новой Зеландии новая цена составит 139 новозеландских долларов вместо 169, а в Австралии - 124 вместо прежних 159.

Видео дня

Повышение цен не коснётся консоли Playstation 5 Pro, отмечают в компании.

Ранее мы рассказывали, что Sony запатентовала технологию синхронизации губ персонажей с озвучкой на разных языках. Это сильно поможет погружению в игру, считают в компании.

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