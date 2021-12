В рейтинг попала только одна новинка, но зато в нем есть куча эксклюзивов PlayStation.

Месяц назад мы рассказывали, какие консольные игры были самыми популярными в украинской рознице в октябре. А теперь появился аналогичный рейтинг за ноябрь. В нем есть всего одна новинка, а основная масса — это эксклюзивы PS4 и PS5.

Информацией поделился портал GameDev.Dou, который получил ее от ERC, официального дистрибутора PlayStation и консольных игр в Украине. Лидер ноябрьского рейтинга, по сравнению с предыдущим списком, не изменился. На первом месте по-прежнему FIFA 22, а вот на второе неожиданно выбилась Death Stranding. Замыкает ведущую тройку God of War, а следом за ней идут Grand Theft Auto V: Premium Edition и Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Единственная новинка в топе, Call of Duty: Vanguard, заняла лишь 12 место.

Точных данных о количестве реализованных копий ERC не предоставил. Однако дистрибутор отметил, что в ноябре было продано в три раза больше игр, чем в октябре. Этому поспособствовали скидки на черную пятницу.

Полный список самых популярных консольных проектов в украинской рознице за ноябрь

FIFA 22 (PS4); Death Stranding (PS4); God of War (PS4); Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4); Marvel Spider-Man: Miles Morales (PS4); Minecraft (PS4); Bloodborne (PS4); Uncharted 4: Thief’s End (PS4); Uncharted: Nathan Drake Collection (PS4); Demons Souls Remake (PS5); Marvel Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (PS5); Call of Duty: Vanguard (PS4); The Last of Us: Remastered (PS4); FIFA 22 (PS5); Mortal Kombat X (PS4); Mafia Definitive Edition (PS4); Star Wars: Squadrons (PS4); Ghost of Tsushima (PS4); Uncharted: Lost Legacy (PS4); UFC 4 (PS4).

Следующие пять мест заняли Far Cry 6 (PS4), Call of Duty Vanguard (PS5), Ratchet & Clank (PS4), It Takes Two (PS4) и LittleBigPlanet 3 (PS4). Они не слишком сильно отстали от двадцатой позиции.

Автор: Назар Степорук