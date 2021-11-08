Речь о физических изданиях проектов для приставок. Статистика по цифровым копиям не раскрывается.

Портал GameDev.dou.ua опубликовал рейтинг продаж физических изданий игр в Украине за октябрь текущего года. Благодаря этому можно понять, какие проекты пользовались наибольшей популярностью в нашей стране.

Данные предоставил ERC — официальный дистрибутор PlayStation и консольных игр в Украине. Согласно свежей информации, физические издания начали продаваться на территории нашего государства в 2018 году. С тех пор оборот дисковых копий проектов вырос почти в десять раз — с 25 тысяч до 230 тысяч в 2020-м. В этом году статистика наверняка окажется еще выше.

Самой популярной игрой октября среди консольных физических изданий стала FIFA 22. Очередная часть серии футбольных симуляторов заняла первое и второе место — версии для PS4 и PS5 соответственно. Видимо, в Украине есть много любителей этого вида спорта. Условную "бронзу" получила Grand Theft Auto V Premium Edition, а на четвертой позиции оказалась Minecraft. Playstation 4 Edition. Замыкает первую пятерку новинка в лице Far Cry 6. Стоит отметить, что ERC отказался раскрывать объемы продаж, поэтому точные цифры узнать не удастся.

Полный рейтинг продаж консольных игр на территории Украины за октябрь

FIFA 22 (PS4); FIFA 22 (PS5); Grand Theft Auto V Premium Edition (PS4); Minecraft. Playstation 4 Edition (PS4); Far Cry 6 (PS4); Mafia Definitive Edition (PS4); Marvel Spider-Man. Miles Morales (PS4); The Last of Us Part II (PS4); Mortal Kombat X (PS4); Marvel Spider-Man. Miles Morales (PS5); Demon’s Souls Remake (PS5); Deathloop (PS5); Mafia Trilogy (PS4); Red Dead Redemption 2 (PS4); It Takes Two (PS4); Far Cry 6 (PS5); FIFA 22 (Xbox One); UFC 4 (PS4); Call of Duty: Black Ops 4 (PS4); Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS5).

Автор: Назар Степорук