Портал GameDev.dou.ua опубликовал рейтинг продаж физических изданий игр в Украине за октябрь текущего года. Благодаря этому можно понять, какие проекты пользовались наибольшей популярностью в нашей стране.
Данные предоставил ERC — официальный дистрибутор PlayStation и консольных игр в Украине. Согласно свежей информации, физические издания начали продаваться на территории нашего государства в 2018 году. С тех пор оборот дисковых копий проектов вырос почти в десять раз — с 25 тысяч до 230 тысяч в 2020-м. В этом году статистика наверняка окажется еще выше.
Самой популярной игрой октября среди консольных физических изданий стала FIFA 22. Очередная часть серии футбольных симуляторов заняла первое и второе место — версии для PS4 и PS5 соответственно. Видимо, в Украине есть много любителей этого вида спорта. Условную "бронзу" получила Grand Theft Auto V Premium Edition, а на четвертой позиции оказалась Minecraft. Playstation 4 Edition. Замыкает первую пятерку новинка в лице Far Cry 6. Стоит отметить, что ERC отказался раскрывать объемы продаж, поэтому точные цифры узнать не удастся.
Полный рейтинг продаж консольных игр на территории Украины за октябрь
- FIFA 22 (PS4);
- FIFA 22 (PS5);
- Grand Theft Auto V Premium Edition (PS4);
- Minecraft. Playstation 4 Edition (PS4);
- Far Cry 6 (PS4);
- Mafia Definitive Edition (PS4);
- Marvel Spider-Man. Miles Morales (PS4);
- The Last of Us Part II (PS4);
- Mortal Kombat X (PS4);
- Marvel Spider-Man. Miles Morales (PS5);
- Demon’s Souls Remake (PS5);
- Deathloop (PS5);
- Mafia Trilogy (PS4);
- Red Dead Redemption 2 (PS4);
- It Takes Two (PS4);
- Far Cry 6 (PS5);
- FIFA 22 (Xbox One);
- UFC 4 (PS4);
- Call of Duty: Black Ops 4 (PS4);
- Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS5).