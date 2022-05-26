Три ведущие франшизы PlayStation получат сериальные адаптации. Речь о God of War, Horizon и Gran Turismo.
Информацией о создании шоу Sony поделилась в документе со стратегией развития на ближайшие годы.
Компания отметила, что важно продвигать свои франшизы не только в игровом формате. Она указала на сериал по The Last of Us, который готовится к релизу на HBO, и анонсировала еще три шоу.
God of War создается в партнерстве с Amazon, а Horizon — с Netflix. Адаптации выйдут на стриминговых сервисах двух компаний. Для производства Gran Turismo пока еще ищут партнера. В съемках будет участвовать Sony Pictures Entertainment.
Шоу по God of War уже находится на подготовительной стадии. Его шоураннером выступит Рэйф Джадкинс, который известен по телевизионной адаптации "Колеса времени". В создании сериала также принимают участие продюсеры "Пространства". Они сейчас заняты поиском подходящих актеров для шоу.
Другие подробности об адаптациях игровых серий PlayStation
- В производстве находятся десять фильмов и сериалов по игровым франшизам Sony. Из них теперь уже анонсированы шесть.
- Ранее компания рассказала о создании трех произведений. Первое — сериал по The Last of Us, который активно снимают в Канаде. Согласно заявлению режиссера одной из серий, шоу появится на малых экранах в начале 2023 года. Второе — фильм по Ghost of Tsushima от режиссера "Джона Уика" Чада Стахелски. А третье — сериал по Twisted Metal, для которого сейчас ищут актеров.