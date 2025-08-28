Полезная и вкусная заправка в банках позволит приготовить борщ за 20 минут.

В разгар сезона овощей советуем вам приготовить домашнюю заготовку для украинского борща. Для занятых кулинаров это настоящее спасение. Используется очень просто: приготовьте бульон и отварите картофель до готовности, а затем всыпьте консервацию и капусту, проварите пару минут и борщ готов.

Эти рецепты лучше всего опробовпть летом или осенью, когда в свободном доступе свежие овощи. Тогда летом вы обязательно поблагодарите себя за работу, ведь зимой такого ароматного блюда не сварить.

Борщевая заправка на зиму с фасолью без свеклы

Для удобства распределите блюдо в небольшие банки объемом 300-500 мл. Этого как раз хватит на одну кастрюлю борща.

Список ингредиентов следующий:

два килограмма помидоров;

две моркови;

три луковицы;

три зубчика чеснока;

триста грамм фасоли;

два болгарских перца;

семь столовых ложек подсолнечного масла;

четыре столовые ложки сахара;

полторы столовые ложки соли;

сто миллилитров уксуса.

Фасоль заранее оставьте в воде на ночь. Потом отварите до мягкости (60-80 минут). Лук мелко порезать кубиком, перец - соломкой, морковь пропустите через терку, а томаты перебейте блендером.

Все овощи кроме фасоли и чеснока сложите в сотейник или посуду с толстым дном. Влейте масло на дно. Включите небольшой огонь, добавьте соль и сахар. Готовьте под крышкой 30 минут, время от времени помешивая. Затем положите чеснок, отварную фасоль и уксус. Готовьте ещё пару минут.

Борщевая заправка с фасолью в горячем виде раскладывается по стерилизованным банкам со такими же крышками. На хранение переставьте в прохладное место.

Заправка для борща на зиму с перцем

Эта заготовка понравится тем, кто не любит свеклу. Не смотря на ее отсутствие, борщ все равно получится ароматным и насыщенным красным.

Список ингредиентов:

пятьсот грамм лука;

пятьсот грамм моркови;

полтора килограмма помидоров;

шесть ложек подсолнечного масла;

три ложки сахара;

две ложки соли;

четыре ложки уксуса.

Все овощи тщательно вымойте и измельчите: лук и перец - кубиком, морковь - на терку. Из томатов сделайте пюре. Переложите все ингредиенты, кроме уксуса в кастрюлю, перемешайте. На небольшой мощности под крышкой тушите 50 минут.

За две минуты до окончания варки добавьте уксус. Пока борщевая заправка на зиму без свеклы горячая, разложите доверху по стерильным банкам.

Борщевая заправка с капустой

Эта заготовка удобна тем, что вам даже не понадобится отдельно добавлять капусту в борщ - она уже будет в заправке. Пока есть возможность, можно использовать молодые кочаны.

Подготовьте такие продукты:

полтора килограмма свеклы;

килограмм капусты;

четыреста грамм моркови;

три луковицы;

два перца;

шесть столовых ложек томатной пасты;

пять ложек сахара;

четыре ложки соли;

две ложки уксуса.

Морковь и свеклу крупно натрите, мелко порубите лук и перец, нашинкуйте капусту. Перемешать все овощи и залить водой. Добавить томатную пасту, соль, сахар, уксус. На сильном огне довести до кипения, а затем на слабом готовить 30 минут. Разложить заготовку в обработанные банки, укутать в тепло, остудить и переставить в холод.

