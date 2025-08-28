В разгар сезона овощей советуем вам приготовить домашнюю заготовку для украинского борща. Для занятых кулинаров это настоящее спасение. Используется очень просто: приготовьте бульон и отварите картофель до готовности, а затем всыпьте консервацию и капусту, проварите пару минут и борщ готов.
Эти рецепты лучше всего опробовпть летом или осенью, когда в свободном доступе свежие овощи. Тогда летом вы обязательно поблагодарите себя за работу, ведь зимой такого ароматного блюда не сварить.
Борщевая заправка на зиму с фасолью без свеклы
Для удобства распределите блюдо в небольшие банки объемом 300-500 мл. Этого как раз хватит на одну кастрюлю борща.
Список ингредиентов следующий:
- два килограмма помидоров;
- две моркови;
- три луковицы;
- три зубчика чеснока;
- триста грамм фасоли;
- два болгарских перца;
- семь столовых ложек подсолнечного масла;
- четыре столовые ложки сахара;
- полторы столовые ложки соли;
- сто миллилитров уксуса.
Фасоль заранее оставьте в воде на ночь. Потом отварите до мягкости (60-80 минут). Лук мелко порезать кубиком, перец - соломкой, морковь пропустите через терку, а томаты перебейте блендером.
Все овощи кроме фасоли и чеснока сложите в сотейник или посуду с толстым дном. Влейте масло на дно. Включите небольшой огонь, добавьте соль и сахар. Готовьте под крышкой 30 минут, время от времени помешивая. Затем положите чеснок, отварную фасоль и уксус. Готовьте ещё пару минут.
Борщевая заправка с фасолью в горячем виде раскладывается по стерилизованным банкам со такими же крышками. На хранение переставьте в прохладное место.
Заправка для борща на зиму с перцем
Эта заготовка понравится тем, кто не любит свеклу. Не смотря на ее отсутствие, борщ все равно получится ароматным и насыщенным красным.
Список ингредиентов:
- пятьсот грамм лука;
- пятьсот грамм моркови;
- полтора килограмма помидоров;
- шесть ложек подсолнечного масла;
- три ложки сахара;
- две ложки соли;
- четыре ложки уксуса.
Все овощи тщательно вымойте и измельчите: лук и перец - кубиком, морковь - на терку. Из томатов сделайте пюре. Переложите все ингредиенты, кроме уксуса в кастрюлю, перемешайте. На небольшой мощности под крышкой тушите 50 минут.
За две минуты до окончания варки добавьте уксус. Пока борщевая заправка на зиму без свеклы горячая, разложите доверху по стерильным банкам.
Борщевая заправка с капустой
Эта заготовка удобна тем, что вам даже не понадобится отдельно добавлять капусту в борщ - она уже будет в заправке. Пока есть возможность, можно использовать молодые кочаны.
Подготовьте такие продукты:
- полтора килограмма свеклы;
- килограмм капусты;
- четыреста грамм моркови;
- три луковицы;
- два перца;
- шесть столовых ложек томатной пасты;
- пять ложек сахара;
- четыре ложки соли;
- две ложки уксуса.
Морковь и свеклу крупно натрите, мелко порубите лук и перец, нашинкуйте капусту. Перемешать все овощи и залить водой. Добавить томатную пасту, соль, сахар, уксус. На сильном огне довести до кипения, а затем на слабом готовить 30 минут. Разложить заготовку в обработанные банки, укутать в тепло, остудить и переставить в холод.