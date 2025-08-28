Рассказываем, кто и как может беспрепятственно покидать территорию Украины.

С начала полномасштабной войны резко сократилось количество граждан, которые имеют право покидать территорию государства. Тем не менее, существует перечень тех, кто может законно выезжать за границу, если у них есть соответствующие основания.

Кто имеет право пересекать границу Украины в военное время - далее в материале.

Кто из мужчин может выехать из Украины - главные основания

Согласно законодательству, в список тех, кто может выехать из Украины, входят не военнообязанные лица, которых исключили из учета.

Видео дня

Вот, кто может выехать из Украины в 2025 году, еще:

лица с инвалидностью третьей, второй и первой группы;

отцы трех и более детей;

отцы, которые самостоятельно воспитывают ребенка или ухаживают за тяжелобольным ребенком;

мужчины, у которых близкие родственники погибли на войне.

Также пересекать границу могут мужчины, у которых есть отсрочка по уходу или содержанию человека с инвалидностью. Они имеют право выезжать, сопровождая подопечного.

Стоит отметить, что отсрочку по уходу и содержанию лица с инвалидностью дают членам первой (а в ее отсутствии второй или третьей) группы родства. При этому в случае опеки степень родства значения не имеет. Ее назначают по решению суда о признании человека опекуном недееспособного лица.

Военных отпускают за границу для прохождения обучения, лечения или реабилитации. Кроме того, они могут выезжать в отпуск, если получили разрешение от ТЦК или воинской части на заграничную поездку.

Кто имеет право выезжать из Украины сейчас - новые правила

Отдельно выделим среди тех, кто может выехать за границу, категорию мужчин возрастом старше 18 и младше 22 лет. На днях украинское правительство обновило правила пересечения госграницы в период военного положения. Теперь упомянутые лица могут беспрепятственно покидать территорию Украины.

Исключение составляют только мужчины, которые занимают определенные должности:

в органах местного самоуправления;

госорганах;

органах госвласти.

Их выпускают за границу только в командировку.

В Госпогранслужбе уже отметили, что для выезда из Украины этим мужчинам ( возрастом 18-22) нужно будет предъявить загранпаспорт и военно-учетный документ. Он может быть в электронном или бумажном виде.

Вас также могут заинтересовать новости: