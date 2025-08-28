Второе поколение портативной консоли уже в планах, правда выйдет только в 2028 году.

Известный инсайдер AMD под псевдонимом Kepler_L2 раскрыл окно выпуска долгожданной портативной консоли Steam Deck 2 от Valve. Устройство якобы выпустят только в 2028 году.

Об этом информатор написал на форуме NeoGAF, не став вдаваться ни в какие подробности.

В самой Valve ранее подчеркивали: компания не планирует выпускать слегка доработанную версию существующей консоли. По словам инженеров, новый Steam Deck появится только после серьезного технологического прорыва, который позволит увеличить производительность и при этом сохранить время автономной работы.

Нынешнее поколение Steam Deck оснащается устаревшим 4-ядерным процессором на архитектуре AMD Zen 2 и графикой RDNA 2 с 8-ю вычислительными блоками. Сегодня этого не хватает для комфортного запуска многих современных AAA-игр. И со временем ситуация только усугубится – требования к железу растут, а оптимизация новых тайтлов далеко не всегда на высоте.

Отметим, что в начале года AMD представила семейство процессоров Ryzen Z2 для портативных игровых устройств и подтвердила, что Valve готовит новый Steam Deck с одним их свежих чипов на борту. В мартовской утечке упоминался чип, который может стать основой для Steam Deck 2.

Сейчас мы переживаем настоящий бум портативок. В июне вышла Nintendo Switch 2 в форм-факторе "портативная/настольная" консоль, а до конца 2025-го запланирован релиз портативок от Xbox. Также, если верить слухам, ключевой особенностью PS6 станет сразу две версии: классическая домашняя приставка и компактный портативный гаджет с гибридной функциональностью.

