Некоторые получатели пенсий могут быть полностью лишены выплат, если нарушат правила.

Не все украинские пенсионеры знают, что при некоторых условиях им могут перестать выплачивать деньги. Если нарушить правила, то государство лишит человека выплат до того момента, пока нарушения не будут устранены. Чтобы не попасть в такую ситуацию - запомните, за что могут лишить пенсии в Украине. Всего таких причин пять.

Кого могут лишить пенсии в Украине

Перечень оснований для отмены выплат назван в Статье 49 Закона Украины №1058. Пенсионный фонд приостанавливает начисление денег в таких случаях:

Если документы пенсионера содержат ошибки или недостоверную информацию . В таком случае нужно как можно скорее их исправить в ближайшем отделении ПФ.

. В таком случае нужно как можно скорее их исправить в ближайшем отделении ПФ. Если пенсионер уехал на постоянное место жительства за границей. Пожилым людям, которые выехали из Украины на отдых или получили временную защиту как беженцы, можно не переживать - им продолжат платить помощь.

Пожилым людям, которые выехали из Украины на отдых или получили временную защиту как беженцы, можно не переживать - им продолжат платить помощь. При не прохождении идентификации . Для некоторых категорий, в частности переселенцев, обязательна идентификация пенсионеров. Если ее игнорировать, такие лица окажутся среди тех, у кого отберут пенсии.

. Для некоторых категорий, в частности переселенцев, обязательна идентификация пенсионеров. Если ее игнорировать, такие лица окажутся среди тех, у кого отберут пенсии. В случае признания человека пропавшим без вести . Выплаты останавливаются до его обнаружения.

. Выплаты останавливаются до его обнаружения. При не получении выплат в прошлые шесть месяцев подряд . Если человек полгода не снимал деньги с пенсионной карточки, не тратил их или не приходил за деньгами в банк, то их выдача прекращается. Вот почему важно регулярно пользоваться выплатами.

Чтобы восстановить выдачу, обратитесь в ближайшее отделение Пенсионного фонда и уточните, по какой причине они перестали приходить и что нужно исправить для возобновления.

Также работающих пенсионеров могут лишить пенсии, если они вышли на пенсию за выслугу лет, но затем снова устроились на ту самую должность. В остальных случаях трудоустройство не влияет на выплату пенсий.

