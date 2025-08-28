Правильно приготовленные лисички получаются вкусными, ароматными и без намека на горечь.

В Украине наступил сезон лисичек. Эти вкусные грибы обладают потрясающим ароматом, однако их нужно уметь готовить. В ином случае они будут горькими на вкус.

Мы разобрались, как и сколько нужно жарить лисички для лучшего результата.

Как жарить лисички чтобы не горчили

По мнению опытных грибников, горьковатый привкус чаще всего появляется у грибов, которые растут в окружении хвойных деревьев. Также это может случиться с лисичками, которые собирали в сухую и жаркую погоду.

Неприятный вкус может появиться, если их слишком долго хранили в морозилке. Если убираете их на такое хранение, то важно использовать грибы в течение трех месяцев.

Для решения проблемы тщательно промойте лисички, чтоб убрать все загрязнения, которые способны негативно повлиять на вкус. Кроме того, хорошим вариантом будет замочить их в подсоленой воде. Ненадолго оставляем так грибы, чтоб грязь осела и сразу откидываем на дуршлаг. Важно помнить, что замачивать их можно на короткий срок. Вместо воды для замачивания можно использовать молоко. Оставьте в нем лисичка на полтора часа.

Стоит понимать, сколько жарить лисички. Их нужно предварительно отварить около 10 минут, а затем переходить к обжариванию. Поместите их на сухую сковороду и готовьте на среднем огне минут семь-восемь.

Сколько жарить лисички без варки

Некоторые хозяйки задаются вопросом, можно ли не варить грибы, а сразу жарить, ведь не всегда есть время для предварительной подготовки. Обычно лисички отваривают или готовят на пару, но это не обязательно, если у вас молодые грибы.

Важно понимать, что если не отваривать их, то время жарки несколько увеличится, но их все равно можно так готовить. Кроме того, в этом случае нужно будет выпарить лишнюю влагу.

Лисички, которые не отваривали, на сковороде выпустят много сока. Чтоб они жарились, а не тушились, жидкость нужно выпарить. Их общее время приготовления при этом увеличится до вдвое - до 15 минут. Приправлять грибы нужно, когда они будут почти готовы.

Как жарить лисички с картошкой и сметаной

Для примера рассмотрим, как и сколько жарить лисички со сметаной. Для приготовления этого вкусного блюда нужно взять:

две столовые ложки сливочного масла;

300 граммов лука;

500 граммов лисичек;

800 граммов картофеля;

сметану;

соль;

молотый черный перец;

укроп.

Грибы промываем от песка и грязи, нарезаем на кусочки, а мелкие - оставляем целыми. Лук очищаем и нарезаем на полукольца. На сковороде растапливаем сливочное масло и обжариваем до мягкости лук. Добавляем лисички и жарим, помешивая, пока не испарится грибной сок. Если грибы были отварены, то готовим 7-8 минут, а если сырые - 15.

Картошку очищаем и нарезаем на тонкие слайсы. Обжариваем их отдельно до румяности на сильном огне. Затем пересыпаем к картошке лисички с луком. Приправляем и добавляем сметану по вкусу. Перемешиваем и доводим до готовности. Перед подачей посыпаем измельченным укропом.

