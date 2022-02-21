Игра точно появится на свет в текущем году.

Sony и Santa Monica Studio анонсировали God of War Ragnarök в 2020 году, а первый полноценный трейлер игры представили прошлой осенью. Разработчики пока не очень активно делится деталями своего будущего экшена, что вызывает подозрения у части аудитории. Отдельные пользователи даже начали спрашивать, могут ли проект перенести. Однако сомнения игроков оказались напрасными. Надежный инсайдер и редактор Bloomberg Джейсон Шрайер заявил, что God of War Ragnarök не станут откладывать на 2023 год.

Соответствующая информация появилась на Reddit. Посетитель форума под псевдонимом MTH1138 спросил, может ли экшен Santa Monica Studio "переехать" на более поздний срок. В тему заглянул Джейсон Шрайер, который ответил коротким "нет". У репортера Bloomberg есть многочисленные связи в игровой индустрии, поэтому он знает о планах разных компаний. И раз журналист уверен в запуске God of War Ragnarök в 2022 году, значит – Sony действительно не намерена переносить проект.

Напомним, ранее в базе данных PlayStation нашли потенциальную дату релиза грядущего блокбастера. Он может выйти уже 30 сентября. Это будет пятница — один из самых частых дней для релиза крупных проектов.

Кратко о God of War Ragnarök

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарек — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

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