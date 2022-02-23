Элой тоже страдает от жары.

Horizon Forbidden West получилась невероятно детализированной игрой. Это подтверждает ее недавнее сравнение с Red Dead Redemption 2, которое провел блогер GameBest. Другие пользователи тоже регулярно делятся разными находками в проекте. К ним относится и посетитель Twitter под псевдонимом mrpyo1. Он заметил деталь, которая показывает невероятный уровень реализма в Horizon Forbidden West. Guerrilla Games действительно постаралась сделать свой экшен максимально правдоподобным.

В свежем эксклюзиве PlayStation есть несколько особенно жарких регионов. Это логично, если учитывать, что все события Horizon Forbidden West проходят на западной территории США. При посещении локаций с высокой температурой у Элой немного краснеет лицо. А еще на нем появляются капельки пота.

В играх редко случается, что модель персонажа реагирует на погодные условия. Вот почему найденная деталь вызвала восторг у пользователей Twitter. Многие поклонники готовы отдать Horizon Forbidden West титул главного проекта года за одну лишь проработку мелочей.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора — Элой. Она отправится на западное побережье бывших США и столкнется там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появится возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

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