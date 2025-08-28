Рассказываем, что будет с бронью от мобилизации, если пришла повестка.

В Украине продолжается мобилизация граждан в войско для защиты государства. Однако некоторые мужчины могут рассчитывать на бронь от мобилизации.

Кто имеет право на бронирование при мобилизации и как его проверить - далее в материале.

Какая работа дает бронь от мобилизации

Существует конкретный перечень профессий, представители которых временно освобождены от службы в войске. Мы разобрались, какие работники подлежат бронированию.

Это сотрудники оборонных предприятий, прокуратуры, предприятий со статусом критически важных и тех, которые работают с Минобороны. Также не мобилизируют полицейских и работников ГСЧС.

Оформляется заветный документ работодателем. Именно он решает, кого из сотрудников забронировать. Чтобы понимать, защищен ли человек от призыва, важно знать, как проверить бронь от мобилизации. Это можно сделать:

в кадровой службе по месту работы;

в приложении Резерв+;

в ТЦК.

Напоследок мы разобрались, что делать, если бронирование было оформлено, но человеку прислали повестку.

Бронь после повестки

Ранее адвокат Екатерина Анищенко объясняла, что делать, если бронь от мобилизации оформлена, но пришла повестка. По ее словам, нужно обязательно идти в ТЦК иначе человека могут объявить в розыск из-за неявки. С собой надо взять документы, которые подтверждают бронь. Это поможет погасить "повестку".

В то же время, если мужчину уже разыскивают, то забронировать его от мобилизации через "Дію" не получится - нарушены правила воинского учета. Чтоб убрать статус "в розыске" придется идти в ТЦК и оплачивать штраф, если есть на то основания.

После снятия статуса в ТЦК уже в течение 72 часов информация обновится в системе "Оберіг" и "Резерве". После этого "Дія" пропустит бронь.

Стоит отметить, что идти на военно-врачебную комиссию для получения бронирования не нужно - такой нормы закона нет. Однако некоторые госпредприятия отправляют своих сотрудников проходить ВВК и только потом их бронируют.

Анищенко рассказывала о случаях, когда забронированное лицо отпускали из распределителя из-за получения брони. Если ее получали после приказа о мобилизации, то от службы это уже не освобождало. Обжаловать можно только в том случае, если бронирование оформили раньше приказа о призыве.

Если же человек уже отправился в учебный центр, то единственным вариантом может быть обращение в суд. Действия ТЦК могут признать незаконными, если мужчина получил бронирование, но его проигнорировали.

