На вопросы прессы отвечал руководитель разработки игры и директор Polyphony Digital Кадзунори Ямаути.

Прошлой ночью Sony провела онлайн-шоу State of Play, которое посвятила грядущему автомобильному симулятору Gran Turismo 7. А ранее на этой неделе компания провела закрытую презентацию игры для прессы. УНИАН удалось побывать на мероприятии и узнать много интересных деталей. О главном мы рассказали в этом материале.

В 2022 году Gran Turismo отмечает свое 25-летие, так что лучшего времени для релиза седьмой части не найти. По словам главы Polyphony Digital Кадзунори Ямаути, продолжение франшизы создавалось с оглядкой на предшественников. Разработчики стремились перенести в грядущую гоночную игру лучшие идеи из прошлых проектов GT. Однако изменения в автомобильной культуре, которые произошли за последние годы, тоже учитывались.

Polyphony Digital внимательно изучила, как современное общество относится к машинам, и отметила важную тенденцию. Для многих людей они стали обычным средством передвижения. Именно поэтому разработчики захотели ближе познакомить пользователей с автомобильной культурой. Команда Ямаути добавила в Gran Turismo 7 режим "Кафе", где будут присутствовать специальные задания в формате меню.

Выполнение миссий вознаграждается исторической справкой. Дизайнеры машин, которые пользователи получат в процессе участия в квестах, расскажут о тонкостях создания той или иной техники. Например, после одного из поручений Том Матано поведает о производстве культовой Mazda MX-5. По словам Ямаути, в "Кафе" будет тридцать таких заданий, что наверняка обрадует всех автолюбителей.

Второе важное новшество Gran Turismo 7 — режим Music Rally. Он включает упрощенный формат гонок, когда нет необходимости слушать двигатель и внимательно следить за трассой. Игрокам понадобится просто включить определенную песню и ехать в такт с ней. Разработчики заявили, что в GT7 присутствует более 300 треков от 75 исполнителей. Polyphony Digital постаралась добавить музыку разных жанров, так как вкусовые предпочтения пользователей сильно отличаются. Согласно заявлению Ямаути, Music Rally подойдет для незнакомых с автосимуляторами людей и детей.

Другие важные подробности

В Gran Turismo 7 появится карта мира. Здесь будут расположены точки, которые открывают доступ к разным режимам и важным местам. Например, пользователи смогут войти в "Кафе", посетить магазин подержанных автомобилей и гараж с личной коллекцией.

Polyphony Digital реализовала более 400 машин. Около 300 моделей, которые выпускались с 2001 по 2022 год, удастся купить относительно легко. За остальными придется охотиться в магазине б/у автомобилей. Товары и цены в нем постоянно меняются, как на реальном рынке. Редкие машины стоят немало, но иногда они будут дешеветь.

Gran Turismo 7 отметится 34 треками, которые обладают 97 вариациями. В число последних входят зеркальные отображения и сокращенные версии. Классические трассы вернутся в обновленном формате.

Одиночная кампания включает множество видов соревнований. Но даже после ее прохождения в Gran Turismo 7 найдется чем заняться.

Легендарные автомобили покупаются у специального дилера. Они стоят гораздо дороже остальных моделей.

Из прошлых частей в "семерку" перекочуют испытания и получение лицензий. Например, пользователям потребуется идеально пройти трассу и вложиться в указанное время.

Тюнинг изменили, чтобы сделать его более дружелюбным и понятным для игроков. Машины по-прежнему можно тонко настроить под себя. Но теперь в этом аспекте удастся разобраться большему числу пользователей. А еще для каждого автомобиля реализовали 60 косметических улучшений — всякие бамперы, спойлеры и тому подобное.

Искусственный интеллект значительно подтянули в сравнении с прошлыми частями. При его разработке Polyphony Digital консультировалась с профессиональными гонщиками.

Погода и окружение в разных частях мира соответствуют реальности. Это позволит ощутить переходы между странами, в которых проходят гонки.

Симуляция погодных условий повлияет и на управление. Самый простой пример – во время дождя трасса становится скользкой.

В Gran Turismo 7 присутствует реалистичное небо. Расположение звезд и планет зависит от региона, в котором находится игрок.

Появятся пользовательские трассы и гонки с разделенным экраном — традиционные для серии особенности.

Фоторежим доработали с учетом пожеланий аудитории. Polyphony Digital добавила возможность делать HDR-снимки и увеличила количество наклеек. Есть украшения как для кузова, так и для стекол.

На PlayStation 5 Gran Turismo 7 отметится двумя графическими режимами. Первый обеспечивает 60 кадров/с, а второй включает трассировку лучей. Подробностями о разрешении пока не поделились.

Физика автомобилей во многом передается через DualSense. Тактильная вибрация зависит от покрытия трассы и параметров автомобиля, а адаптивные курки позволят ощутить сопротивление разного спектра.

По словам Ямаути, "на PS4 дольше происходит то, что на PS5 отнимает считаные секунды". Наверняка имелась в виду скорость загрузок.

В целом Gran Turismo 7 выглядит, как достойное продолжение серии. Игра наследует прошлые части, но включает несколько новых интересных идей. Опробовать проект на PlayStation 4 и PlayStation 5 можно будет с 4 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: