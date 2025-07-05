По информации DetectiveSeeds, Sony представит PS6 в 2028 году.

Sony уже начала обсуждать планы на следующую консоль. В компании сейчас идёт активная разработка Playstation 6, и у нас уже даже есть первые слухи о дате её релиза.

По данным инсайдера DetectiveSeeds, со ссылкой на анонимного работника Playstation, анонс PS6 ожидается в 2028 году, а полноценный релиз состоится в 2029-м. В том же сообщении говорится, что devkit для разработчиков будет доступен уже в 2026 году.

Если утечка подтвердится, поколение PS5 продлится рекордные девять лет, дольше, чем у любой предыдущей консоли Sony, за исключением кроссген-поддержки PS4.

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Как утверждается, PS6 будет построена на архитектуре AMD UDNA и станет эволюцией текущей платформы, а не радикально новым устройством.

Впрочем, недавно Playstation и AMD объявили о совместном ИИ-проекте, который расширит границы графики в играх. Очевидно, что результаты проекта будут использованы в Playstation 6, и компании обещают, что это выведет картинку консоли на следующий уровень.

Ранее мы рассказывали, что надежный инсайдер раскрыл новые подробности о "железе" портативной Playstation. По слухам, портативная "Сонька" выйдет одновременно с PS6.

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