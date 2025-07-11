В кооперативный инди-хит PEAK добавили украинский язык

Пользователю вместе с друзьями (или в одиночку) предстоит взобраться на гору, которая меняется каждые 24 часа.

Кооперативный симулятор скалолаза PEAK получил важное обновление – в игру добавили текстовый перевод на 12 языков, в том числе украинский. Это стало отличной новостью для отечественных игроков, которые с релиза просили локализацию.

Помимо перевода, патч внес изменения в баланс и исправил несколько багов. Среди них – ошибка с недоступностью рюкзаков и черным экраном, говорится в патчноуте.

PEAK вышла 16 июня в Steam и с тех пор собрала более 40 тысяч отзывов (93 %из них положительные). В начале июля стало известно, что игра разошлась тиражом 4,5 млн копий. Ежедневно игра собирает тысячи геймеров. Пиковый онлайн за последние 24 часа составил 93 тыс. людей.

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В PEAK вы вместе с друзьями (или в одиночку) должны взбираться на гору – это единственная надежда на спасение с таинственного острова. Проблема в том, что каждые 24 часа генерируется "новая" гора, а путь к вершине лежит через четыре опасных биома. Чтобы выжить, нужно полагаться на товарищей.

В процессе подъема можно находить полезные предметы – например, энергетики, гарпуны с цепями или веревками и многое другое. PEAK продается в Steam за 159 грн.

Как УНИАН уже писал, Subnautica 2, одну из самых ожидаемых игр Steam, перенесли на 2026 год. Дополнительное время позволит добавить больше контента к запуску стартовой версии игры. Хотя журналист Джейсон Шрайер называет другие причины переноса.

Ранее исследование показало, зачем ПК-геймеры покупают игры, в которые никогда не будут играть. Steam уже давно вышел за рамки игровой площадки, превратившись в элемент коллекционирования, так же как "Лего".

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