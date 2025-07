В список вошли Borderlands 4, Ghost of Yotei, Hollow Knight: Silksong и другие горячие новинки.

Во второй половине 2025 года должны состояться главные игровые релизы года. А благодаря новому масштабному исследованию стало известно, какие проекты игроки хотят пощупать сильнее всего.

Исследование провело издание The Game Business. В основу списка легли топ "желаемого" из Steam, видеоигры с наибольшим трафиком на портале Fandom, статистика по упоминаниям в соцсетях и профильных СМИ, а также сведения из чарта IGN Playlist Wishlist.

В каждом из перечисленных рейтингов оказалось только четыре игры: ко-оп лутер-шутер Borderlands 4 от Gearbox, самурайский экшен Ghost of Yotei от Sucker Punch, метроидвания Hollow Knight: Silksong от Team Cherry и экшен Mafia: The Old Country от Hangar 13.

В большинство рейтингов также вошли ремейк Metal Gear Solid 3, космическая RPG The Outer Worlds 2 и несколько эксклюзивов от Nintendo, включая Metroid Prime 4 и Pokémon Legends: Z-A. Также в издании отдельно отметили интерес игроков к Little Nightmares 3, ARC Raiders, Dying Light: The Beast и Silent Hill f.

Это самые громкие релизы второй половины 2025 года

Borderlands 4 (12 сентября | ПК, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)

Ghost of Yotei (2 октября | PS5)

Hollow Knight: Silksong (2025 | ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Switch 2)

Mafia: The Old Country (8 августа | ПК, PS5, Xbox Series)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (28 августа | ПК, PS5, Xbox Series)

The Outer Worlds 2 (24 октября | ПК, PS5, Xbox Series)

Pokémon Legends: Z-A (16 октября | Nintendo Switch, Switch 2)

Metroid Prime 4 (2025 | Nintendo Switch, Switch 2)

Little Nightmares 3 (10 октября | ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Switch 2)

ARC Raiders (30 октября | ПК, PS5, Xbox Series)

Dying Light: The Beast (21 августа | ПК, PS5, Xbox Series)

Silent Hill f (25 сентября | ПК, PS5, Xbox Series)

Ранее редакция Metacritic подвела итоги первой половины 2025-го и назвала самые высоко оцененные новые игры. В топ вошло 20 тайтлов, чей рейтинг составляет 84 баллов из 100 или выше.

Напомним, Rockstar официально перенесла релиз GTA 6 с осени 2025 года на май 2026-го для PS5 и Xbox Series. Версию экшена для ПК по-прежнему не анонсировали, но ожидается, что она выйдет в течение года после релиза на консолях.

