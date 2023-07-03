Один из крупнейших сайтов-агрегаторов рецензий Metacritic подвел промежуточные итоги игрового 2023 года, опубликовав топ-20 тайтлов с самыми высокими оценками от критиков. В перечне есть как известные хиты, так и шедевры от независимых разработчиков.
Список ожидаемо возглавила новая эксклюзивная игра для Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которая получила наивысшую оценку в 95 баллов. На второе месте расположился еще один эксклюзив Нинтендо – Metroid Prime Remastered. Замыкает тройку лидеров ремейк Resident Evil 4. Весь топ-20 выглядит так:
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 96
- Metroid Prime Remastered — 94
- Resident Evil 4 Remake — 92
- Street Fighter 6 — 92
- Dead Space Remake — 89
- Final Fantasy XVI — 88
- Theatrhythm Final Bar Line — 87
- Hi-Fi Rush — 87
- Diablo 4 — 87
- Star Wars Jedi: Survivor — 85
- Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo — 85
- Humanity — 85
- A Space for the Unbound — 85
- Octopath Traveller II — 84
- The Murder of Sonic the Hedgehog — 84
- Hogwarts Legacy — 84
- Cassette Beasts — 84
- Labyrinth of Galleria: The Moon Society — 83
- Age of Wonders 4 — 83
- Doomblade — 83
Примечательно, что на пятнадцатом месте расположилась бесплатная детективная игра о смерти Соника (The Murder of Sonic the Hedgehog), которая была выпущена в качестве апрельской шутки, но в итоге оказалась популярна среди игроков и обзорщиков.
Лето, как правило, считается в игровой индустрии периодом затишья. В отличие от июня, в ближайшие два месяца релизов будет самый минимум, а интересных и того меньше. Так или иначе, даже в такой ситуации найдется, во что поиграть. УНИАН рассказывал, во что поиграть на ПК в июле 2023.
А меж тем в Steam проходит большая летняя распродажа. Подешевели многие новинки, а хитов прошлых лет вроде Red Dead Redemption 2, Elden Ring и God of War по сниженным ценам и вовсе не счесть. В общем, каждый найдет что-то для себя.