В перечне есть как известные хиты, так и высокооцененные тайтлы от независимых разработчиков.

Один из крупнейших сайтов-агрегаторов рецензий Metacritic подвел промежуточные итоги игрового 2023 года, опубликовав топ-20 тайтлов с самыми высокими оценками от критиков. В перечне есть как известные хиты, так и шедевры от независимых разработчиков.

Список ожидаемо возглавила новая эксклюзивная игра для Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которая получила наивысшую оценку в 95 баллов. На второе месте расположился еще один эксклюзив Нинтендо – Metroid Prime Remastered. Замыкает тройку лидеров ремейк Resident Evil 4. Весь топ-20 выглядит так:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 96 Metroid Prime Remastered — 94 Resident Evil 4 Remake — 92 Street Fighter 6 — 92 Dead Space Remake — 89 Final Fantasy XVI — 88 Theatrhythm Final Bar Line — 87 Hi-Fi Rush — 87 Diablo 4 — 87 Star Wars Jedi: Survivor — 85 Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo — 85 Humanity — 85 A Space for the Unbound — 85 Octopath Traveller II — 84 The Murder of Sonic the Hedgehog — 84 Hogwarts Legacy — 84 Cassette Beasts — 84 Labyrinth of Galleria: The Moon Society — 83 Age of Wonders 4 — 83 Doomblade — 83

Примечательно, что на пятнадцатом месте расположилась бесплатная детективная игра о смерти Соника (The Murder of Sonic the Hedgehog), которая была выпущена в качестве апрельской шутки, но в итоге оказалась популярна среди игроков и обзорщиков.

Лето, как правило, считается в игровой индустрии периодом затишья. В отличие от июня, в ближайшие два месяца релизов будет самый минимум, а интересных и того меньше. Так или иначе, даже в такой ситуации найдется, во что поиграть. УНИАН рассказывал, во что поиграть на ПК в июле 2023.

А меж тем в Steam проходит большая летняя распродажа. Подешевели многие новинки, а хитов прошлых лет вроде Red Dead Redemption 2, Elden Ring и God of War по сниженным ценам и вовсе не счесть. В общем, каждый найдет что-то для себя.

Вас также могут заинтересовать новости: