Подешевели многие новинки, а хитов прошлых лет по сниженным ценам и вовсе не счесть.

В онлайн-магазине Steam в настоящий момент проходит летняя распродажа. Это одна из крупнейших сезонных распродаж, в рамках которой со скидкой можно купить самые разные игры – от инди-проектов до ААА-хитов.

Среди игр, на которые действуют скидки, также есть главные релизы 2023 года. К ним относятся Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor и ремейк Dead Space. А хитов прошлых лет по сниженным ценам и вовсе не счесть. Здесь и Red Dead Redemption 2, и Elden Ring, и God of War, и Cyberpunk 2077.

Лучшие предложения на распродаже

Elden Ring — 629 грн вместо 899 грн;

Cyberpunk 2077 — 449 грн вместо 899 грн; Видео дня

Sifu — 426 грн вместо 569 грн;

Dead Space (2023) — 1049 грн вместо 1499 грн;

The Witcher Trilogy — 251 грн вместо 1330 грн;

Ghostrunner — 190 грн вместо 635 грн;

The Callisto Protocol — 399 грн вместо 799 грн;

Death Stranding: Director's Cut — 599 грн вместо 1199 грн;

Tekken 7 — 81 грн вместо 540 грн;

Disco Elysium - The Final Cut — 119 грн вместо 479 грн;

Half-Life: Alyx — 450 грн вместо 1125 грн;

A Plague Tale: Requiem — 499 грн вместо 999 грн;

Control Ultimate Edition — 168 грн вместо 675 грн;

Dead Cells — 164 грн вместо 329 грн.

Еще Valve сделала скидки на свой портативный ПК Steam Deck. Базовая версия с 64 ГБ флеш-памяти в рамках акции стоит 359 долларов (~13 000 грн).

Приобрести игры по привлекательным ценам можно будет до 13 июля 2023 года. Переходите по ссылке, чтобы ознакомиться со всеми доступными предложениями.

Из чего собрать бюджетный игровой ПК в 2023 году

Согласно подробному отчету, доступному на сайте Steam, на сегодняшний день самой распространенной видеокартой остается GeForce GTX 1650. В то же время все больше геймеров переходят на Windows 11.

В разделе, посвященному процессору, доминируют 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то золотой серединой считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

Если вы в поисках недорогого игрового монитора, Xiaomi недавно выпустила один из лучших игровых мониторов по соотношению "цена-качество". Это 27-дюймовое решение с экраном 2K и частотой 165 Гц, а стоит дешевле 200 долларов.

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