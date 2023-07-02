В июле на полках магазинов окажется порт Ratchet & Clank: Rift Apart, необычная игра про динозавров от Capcom, а также несколько проектов калибром поменьше.

Лето, как правило, считается в игровой индустрии периодом затишья. В отличие от июня, в ближайшие два месяца релизов будет самый минимум, а интересных и того меньше. Так или иначе, даже в такой ситуации найдется, во что поиграть.

Портал PC Gamer выбрал самые ожидаемые игры для ПК, которые будут выпущены в ближайший месяц. В список вошло шесть тайтлов.

Exoprimal – кооперативный экшен от Capcom, в котором люди сражаются с динозаврами. Судя по трейлерам, игра выглядит свежо и необычно. Релиз состоится 14 июля.

Jagged Alliance 3 – продолжение культовой тактической серии. Третья часть выходит через 24 года после второй (Jagged Alliance 2 вышла в 1999 году) и обещает "живой, активный мир" и "открытую структуру RPG". Выйдет игра 14 июля.

Конвейер дополнительного контента продолжает радовать сообщество. The Sims 4 Horse Ranch Expansion Pack, DLC для The Sims 4, выпустят 20 июля. Дополнение добавить в симулятор жизни лошадей и других животных.

Боевик Remnant 2 – продолжение кооперативного шутера в стиле "соулсов" с огромным выбором оружия и сложными боссами. Игра выйдет 25 июля.

Спустя 2 года с момента релиза на PS5 платформер Ratchet & Clank: Rift Apart выходит на ПК. Помимо мыши и клавиатуры, игра также поддерживает контроллер DualSense со всеми его особенностями. Релиз запланирован на 26 июня.

The Expanse: A Telltale Series – визуальная новелла по мотивам популярного Sci-Fi сериала "Пространство". Релиз первого эпизода запланирован на 27 июля, а последующие четыре части адвенчуры будут выпускать каждые две недели.

Также в июле на полках магазинов окажутся следующие ПК игры:

Oxenfree 2: Lost Signals – мистическая адвенчура (12 июля).

Gravity Circuit – игра в стиле Mega Man (13 июля).

Invector: Rhythm Galaxy – космическая музыкальная ритм-игра (14 июля).

Ember Knights – "рогалик" для четверых (18 июля).

My Friendly Neighborhood – жуткая версия "Улицы Сезам" (18 июля).

Viewfinder – "головокружительная приключенческая игра" для одного игрока (18 июля).

Xenonauts 2 – стратегия в духе легендарной X-COM (18 июля).

Let's! Revolution! – инди-головоломка (19 июля).

Frank and Drake – нарисованная от руки адвенчура про паранормальные явления (20 июля).

Homeseek – градостроительный симулятор с элементами выживания (20 июля).

Lakeburg Legacies – симулятор жизни (20 июля).

Punch Club 2: Fast Forward – симулятор бойца (20 июля).

Crime O'Clock – сюжетная инди-головоломка (21 июля).

Arcadian Atlas – олдскульная RPG (27 июля).

Deadlink – шутер в сеттинге киберпанка (27 июля).

F1 Manager 2023 – симулятор менеджера команды F1 (31 июля).

Venba – кулинарный симулятор от первого лица (31 июля).

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