При этом в ранних играх серии он отправлялся в рай.

Вопрос "куда девается Марио, когда у него заканчиваются жизни" редко кого действительно волновал. Но если сравнить Super Mario World и Super Paper Mario, получится немного тревожная картина: Марио, по всей видимости, попадает в ад. Причём живым.

Эту деталь заметил твиттер-аккаунт Supper Mario Broth, известный как знаток мелочей и вырезанного контента из игр Nintendo.

Он напомнил, что в Super Mario World, когда у игрока заканчиваются жизни, Марио улетает в небо с нимбом, вроде как в рай. Но спустя 17 лет в Super Paper Mario герой проваливается в The Underwhere - буквально подземный мир, прямой аналог ада в этом сеттинге.

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Сначала авторы твита предположили, что герой умирает перед этим, но позже удалили запись и поправились. По сюжету Super Paper Mario, герой жив, просто он внезапно оказывается в аду.

Возникает вопрос: чем же Марио успел провиниться за эти годы? Может, Nintendo намекает, что драки с другими персонажами Nintendo в Smash Bros. не остались без последствий.

Всё это, конечно, навряд ли имеет реальный смысл - Super Mario World и Super Paper Mario принадлежат к разным сериям с разной логикой. Но поклонники Nintendo давно привыкли искать сюжетные зацепки там, где их, скорее всего, никто не закладывал.

Ранее мы рассказывали, что спидраннеры Super Mario Bros. смогли впервые в истории закончить игру с 0 очков. Иронично, но чтобы пройти игру с таким счётом придётся набрать как можно больше очков.

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