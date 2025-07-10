Серверы Need for Speed: Rivals и ряда спортивных игр будут отключены в октябре.

Компания Electronic Arts в очередной раз закрывает сервера для ряда своих игр. Среди них – Need for Speed: Rivals, известная гоночная аркада, которая лишится многопользовательских функций 7 октября 2025 года.

Как говорится на официальной странице игры, отключение затронет все платформы – PlayStation, Xbox, приложение EA и Steam. Несмотря на это, игроки смогут продолжить пользоваться офлайн-режимом.

Need for Speed Rivals вышла в 2013 году. Это был дебютный проект студии Ghost Games и первая гонка на движке Frostbite. Игра предлагает выбор между двумя сторонами – гонщиками и полицейскими – каждая со своей прогрессией и машинами в живописном открытом мире.

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На 7 октября ЕА запланировала еще парочку отключений. Лишатся своих серверов спортивные тайтлы: FIFA 23, Madden NFL 22 и NHL 21.

Ранее в этом месяце EA объявила, что в январе 2026 года закроет серверы Anthem – провального лутер-шутера BioWare, который вышел в 2019 году и довольно быстро пошел ко дну.

Как УНИАН уже рассказывал, инициатива Stop Killing Games собрала миллион подписей и теперь ее рассмотрит ЕС. Инициатива обязует разработчиков игр гарантировать работоспособность сетевых проектов даже после завершения поддержки. Например, сделать сервера публичными, чтобы игроки после закрытия могли поднимать собственные сети.

Одним из недавних примеров стала The Crew – Ubisoft отключила серверы, сделав игру фактически бесполезной. В судебном деле о закрытии издатель настаивает, что игроки не владеют купленными играми, а лишь приобретают временную лицензию на их использование.

Маркус "Notch" Перссон, создавший Minecraft, одну из самых популярных игр в мире, выразил свою поддержку Stop Killing Games и заявил, что "если покупка игры – не владение, то и пиратство – не кража".

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