EA также закроет сайт Speedhunters.

Серия Need for Speed, похоже, поставлена на паузу. Об этом сообщил Мэттью Эверингем, давний автор сайта Speedhunters, который принадлежит EA.

По его словам, разработку новых игр приостановили, а сама франшиза сейчас не в приоритете у издателя. Также сам сайт Speedhunters потерял финансирование.

Напомним, что буквально несколько дней назад Electronic Arts закрыла сервера Need for Speed Rivals. Последние несколько частей серии не смогли привлечь достаточное внимание, а продажи были далеко не рекордными.

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За последнее время EA уже отменяла ряд проектов и провела несколько волн сокращений. Сейчас главный фокус компании - это Battlefield 6, в разработку которого, по разным оценкам, вложили около 400 миллионов долларов. Несколько студий работают только над ним, и ресурсов на побочные франшизы, похоже, просто не осталось.

Ранее мы рассказывали, что директор EA увеличил свой доход на 5 миллионов долларов, пока зарплаты разработчиков падают. Доходы разработчиков Electronic Arts снизились до минимума с 2022 года.

Кроме того, недавно Electronic Arts пообещала, что пока что не будет повышать цены на игры. Глава EA Эндрю Уилсон в очередной раз напомнил, что индустрия сильно изменилась.

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