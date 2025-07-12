Серия Need for Speed, похоже, поставлена на паузу. Об этом сообщил Мэттью Эверингем, давний автор сайта Speedhunters, который принадлежит EA.
По его словам, разработку новых игр приостановили, а сама франшиза сейчас не в приоритете у издателя. Также сам сайт Speedhunters потерял финансирование.
Напомним, что буквально несколько дней назад Electronic Arts закрыла сервера Need for Speed Rivals. Последние несколько частей серии не смогли привлечь достаточное внимание, а продажи были далеко не рекордными.
За последнее время EA уже отменяла ряд проектов и провела несколько волн сокращений. Сейчас главный фокус компании - это Battlefield 6, в разработку которого, по разным оценкам, вложили около 400 миллионов долларов. Несколько студий работают только над ним, и ресурсов на побочные франшизы, похоже, просто не осталось.
Ранее мы рассказывали, что директор EA увеличил свой доход на 5 миллионов долларов, пока зарплаты разработчиков падают. Доходы разработчиков Electronic Arts снизились до минимума с 2022 года.
Кроме того, недавно Electronic Arts пообещала, что пока что не будет повышать цены на игры. Глава EA Эндрю Уилсон в очередной раз напомнил, что индустрия сильно изменилась.