Таким же образом спидраннер прошёл GTA: San Andreas.

Спидраннерское коммьюнити не перестаёт удивлять. Спидраннер прошёл NFS: Most Wanted и GTA: San Andreas от первого лица и с физикой движений из Half-Life.

Моддер под ником Zolika сделал модификацию, которая переносит в игры физику из Half-Life, сейчас мод работает в Most Wanted и San Andreas. Особенно забавно, что в NFS мод ещё и заменяет модельку машины на Гордона Фримена с монтировкой в руках.

Спидраннер Jeepy, как раз специализирующийся на скоростном прохождении серии игр Valve, решил попробовать свои силы с этим модом.

Стоит отметить, что вместе с переносом физики из Half-Life, так же перенеслись и все баги, которые активно используются спидраннерами. Основной абьюз в спидранах HL - распрыжка. Благодаря особому стилю передвижения, герой может развивать огромную скорость, буквально взмывая в небо.

Так, в Need For Speed Jeepy мог достигать огромной скорости в 1000 км/ч, например, в первой гонке в игре он финишировал за 20 секунд. При этом смешно слушать заскриптованные переговоры по радио, мол с машиной игрока что-то не так, ведь по сюжету главный герой должен проиграть этот заезд.

Jeepy заспидранил Most Wanted за 4 часа 50 минут 8 секунд. Мировой рекорд (без модов) составляет чуть больше, чем 3 часа.

Не менее интересный спидран и у GTA: San Andreas. Мало того, что теперь она играется от первого лица, Карл Джонсон теперь ещё и оружие держит прямо как Гордон Фримен.

Jeepy так же использовал распрыжку из Half-Life. Интересно, что в Grand Theft Auto с этим модом даже машины угонять необязательно, спидраннер всё время передвигался на своих двоих, и даже в миссиях, по возможности, спешивался.

Спидран San Andreas занял у Jeepy 5 часов 5 минут 21 секунду, что довольно далеко от мирового рекорда, который сейчас составляет 3 часа.

Ранее мы рассказывали, что Rockstar может показать второй трейлер GTA 6 уже в ближайшее время.

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