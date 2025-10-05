Восхитительное сочетание сметаны и чернослива покорит каждого.

Сметана с черносливом и орехами - потрясающий десерт, от которого невозможно оторваться. Сочетание плотных карамельно-дымных сухофруктов с освежающим сметанным кремом стало классикой в кондитерстве.

Приготовление блюда не займет много времени и не требует особых навыков. А результат такой вкусный, что десерт можно есть килограммами и даже не заметить.

Чернослив с орехами в сметане с желатином

В основе сладости сметанное желе - такое же, как в торте Битое стекло. Сметану лучше брать не очень жирную, иначе десерт будет слишком "тяжелым". Готовить блюдо можно как в большой форме, так и в порционных стаканах.

Для приготовления вам понадобятся такие ингредиенты:

триста пятьдесят грамм сметаны;

двести грамм чернослива;

сто пятьдесят грамм грецких орехов;

сто пятьдесят грамм сахара;

две столовые ложки желатина;

четыре столовые ложки воды.

Орехи промыть и высушить, а чернослив замочить в кипятке на 10 минут. Желатин залить в холодной воде, перемешать и оставить на 15 минут, чтобы набух. Чернослив мелко нарезать, а орехи нарезать любым образом.

Сметану смешать с сахаром с помощью венчика, пока последний полностью не растворится. Количество сахара можно уменьшить, если любите не очень сладкие десерты. Воду с желатином слегка подогреть в микроволновке (но не кипятить). Тонкой струей влить в сметанную смесь. Вмешать орехи с черносливом.

Выложите смесь в нужную посуду и поставьте сметанное желе с черносливом в холодильник. Чем больше емкость, тем дольше будет застывать.

Также по желанию можно добавлять другие сухофрукты, кусочки шоколада, фрукты, или смешать сметану с ложкой какао. Экспериментируйте со вкусами, пока не найдете идеальный десерт.

