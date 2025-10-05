Сметана с черносливом и орехами - потрясающий десерт, от которого невозможно оторваться. Сочетание плотных карамельно-дымных сухофруктов с освежающим сметанным кремом стало классикой в кондитерстве.
Приготовление блюда не займет много времени и не требует особых навыков. А результат такой вкусный, что десерт можно есть килограммами и даже не заметить.
Чернослив с орехами в сметане с желатином
В основе сладости сметанное желе - такое же, как в торте Битое стекло. Сметану лучше брать не очень жирную, иначе десерт будет слишком "тяжелым". Готовить блюдо можно как в большой форме, так и в порционных стаканах.
Для приготовления вам понадобятся такие ингредиенты:
- триста пятьдесят грамм сметаны;
- двести грамм чернослива;
- сто пятьдесят грамм грецких орехов;
- сто пятьдесят грамм сахара;
- две столовые ложки желатина;
- четыре столовые ложки воды.
Орехи промыть и высушить, а чернослив замочить в кипятке на 10 минут. Желатин залить в холодной воде, перемешать и оставить на 15 минут, чтобы набух. Чернослив мелко нарезать, а орехи нарезать любым образом.
Сметану смешать с сахаром с помощью венчика, пока последний полностью не растворится. Количество сахара можно уменьшить, если любите не очень сладкие десерты. Воду с желатином слегка подогреть в микроволновке (но не кипятить). Тонкой струей влить в сметанную смесь. Вмешать орехи с черносливом.
Выложите смесь в нужную посуду и поставьте сметанное желе с черносливом в холодильник. Чем больше емкость, тем дольше будет застывать.
Также по желанию можно добавлять другие сухофрукты, кусочки шоколада, фрукты, или смешать сметану с ложкой какао. Экспериментируйте со вкусами, пока не найдете идеальный десерт.