Игровые журналисты по всему миру подводят итоги года. Своим списком лучших игр 2023 года поделился один из крупнейших западных порталов – Eurogamer. Интересно, что первое место отдали не Baldur's Gate III или Zelda, а инди-тайтлу Cocoon от создателя Limbo и Inside.

Лучшая игра года 2023, по мнению геймеров, – Baldur's Gate 3 – расположилась на второй строчке. Тройку замкнул еще один нишевый проект Rytmos – это головоломка, в которой игроки путешествуют по планетам и создают музыку, проходя лабиринты.

Четвертое место отдали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а пятерку замкнула Mediterraneo Inferno – визуальная новелла, по сюжету которой герои воссоединяются друг с другом после двух лет в изоляции из-за пандемии. На 10-м месте расположился Alan Wake 2.

Топ-50 лучших игр 2023 года по версии Eurogamer

Cocoon Baldur's Gate 3 Rytmos The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mediterraneo Inferno Pikmin 4 The Banished Vault A Space for the Unbound Shadow Gambit: The Cursed Crew Alan Wake 2

Остальные 40 тайтлов – без конкретного места:

Against the Storm

A Highland Song

Akka Arrh

Amarantus

Amnesia: The Bunker

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Bahnsen Knights

Birth

Bomb Rush Cyberfunk

Chants of Sennaar

Cobalt Core

Dave the Diver

El Paso, Elsewhere

Final Fantasy 16

Finity.

Football Manager 2024

Goodbye Volcano High

Hi-Fi Rush

Honkai: Star Rail

Humanity

Jusant

Marvel's Spider-Man 2

Moonring

Remnant 2

Resident Evil 4 Remake

Roto Force

Saltsea Chronicles

Sea of Stars

Sludge Life 2

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario RPG

Synapse

Tchia

Terra Nil

The Cosmic Wheel Sisterhood

Thirsty Suitors

Turbo Overkill

Venba

Void Stranger

COCOON – что нужно знать об игре

Это новая инди-головоломка от бывшего ведущего геймдизайнера студии Playdead, известной по Limbo и INSIDE.

Вы играете за безымянное существо, похожее на человека-мотылька, которое буквально рождается в пустынном мире из кокона. "Это путешествие по мирам внутри других миров. Овладейте механикой прыжков по мирам, решайте изящные головоломки и разгадайте космическую тайну", – говориться в описании игры.

Игра доступна на ПК и всех актуальных консолях, включая PS4 и Xbox One. В настоящий момент на нее действует скидка в 20% – в Steam ее можно купить за 367 грн.

