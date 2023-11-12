Baldur’s Gate победила в категории "Игра года", а также стала лучшей в номинациях на сюжет, сообщество, визуал, студию и актера второго плана.

Популярный игровой ресурс GamesRadar+ провел традиционную церемонию награждения Golden Joystick Awards. Победители в 23 номинациях определялись путем пользовательского голосования, то есть принять участие в нем могли все желающие. Абсолютный фаворит – Baldur’s Gate 3, взявшая сразу семь наград.

Геймеры тоже решили, что лучший проект в 2023-м – это Baldur’s Gate 3. Разработчик Larian Studios доказал всем, что жанр изометрических RPG, который считается не самым ходовым, в умелых руках расцветает и бьет рекорды популярности.

RPG от Larian Studios также победила в категориях "Игра года на ПК", "Лучший сюжет", "Лучшее игровое сообщество", "Лучший визуальный дизайн", "Студия года" и "Лучший исполнитель второго плана" (Нил Ньюбон – Астарион).

Видео дня

Победители в остальных номинациях:

Игра года на PlayStation — Resident Evil 4;

Игра года на Xbox — Starfield;

Игра года на Nintendo — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;

Выбор критиков — Alan Wake 2;

Лучшее дополнение — Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;

Лучшая инди-игра — Sea of Stars;

Лучшая многопользовательская игра — Mortal Kombat 1.

Лучшая VR-игра — Horizon Call of the Mountain;

Лучшая поддержка — No Man's Sky.

Лучшее игровое железо — PlayStation VR2;

Прорыв года — Cocoon;

Лучший звук — Final Fantasy XVI;

Лучшая VR-игра — Horizon Call of the Mountain.

Лучший актер или актриса — Бен Старр (Клайв Росфилд, Final Fantasy XVI).

Самая ожидаемая игра — Final Fantasy VII: Rebirth;

В 2022 году лучшей игрой года на Golden Joystick Awards стала Elden Ring. А в год до этого – Resident Evil Village.

А уже 7 декабря пройдет The Game Awards 2023. Помимо крупных анонсов и показов, на TGA всегда подводят игровые итоги года и награждают видеоигры в различных категориях. Она считается самой престижной игровой премией.

Напомним, на The Game Awards 2023 стоит ожидать дебютный трейлер GTA 6. В Rockstar подтвердили, что его показ состоится "в начале декабря", но без каких либо дат. Учитывая, что это большое событие для игровой индустрии, которое собирает много зрителей, TGA считается самым вероятном местом.

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