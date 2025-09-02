Новое DLC? CD Projekt RED опубликовала загадочный анонс по Cyberpunk 2077

Студия выложила обращение президента Розалинд Майерс.

Студия CD Projekt RED опубликовала в соцсетях обращение от имени Розалинд Майерс, президента Новых Соединённых Штатов Америки во вселенной Cyberpunk 2077.

В послании говорится о киберугрозе и призыве к нетраннерам присоединиться к борьбе, доказав свою преданность НСША через особый тест.

Однако сообщение оказалось не таким простым - игроки быстро выяснили, что картинка с обращением содержит скрытый шифр. Если открыть файл в hex-редакторе, внутри обнаруживается ссылка - Cp2077.ly/wigvixQWK. По данным из файла, страница станет активна 4 сентября в 17:00.

Любопытная находка появилась и в названии файла: если сдвинуть символы "wigvixQWK" на четыре позиции, получится слово "secretMSG" - "секретное сообщение".

Только в июле CD Projekt RED выпустила очередное "финальное" обновление Cyberpunk 2077, в котором добавила новый транспорт и обновила фоторежим. Поэтому версию, что это послание - тизер крупного патча, отметают.

На форуме CDPR также вспомнили, что студия анонсировала первое DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 6 сентября 2022 года, то есть в те же даты, в которые готовится нынешний анонс.

Ранее мы рассказывали, что стало известно, сколько заработала CD Projekt RED за этот год. Оказалось, большую часть прибыли принёс Cyberpunk 2077.

