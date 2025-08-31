Оказалось, большую часть прибыли принёс Cyberpunk 2077.

В свежем финансовом отчёте за первое полугодие 2025 года CD Projekt RED зафиксировала 121 миллионов долларов выручки. Что интересно, 60% из этой суммы (около 72 млн) до сих пор приносит Cyberpunk 2077.

Для сравнения, вся серия "Ведьмак" за тот же период принесла лишь 17 миллионов долларов. Дополнительный толчок продажам "Киберпанка" дала версия для Switch 2, которая буквально разлетелась, а игра до сих пор держится в топ-3 бестселлеров Steam.

CDPR показывает и хорошие цифры по прибыли с маржинальностью в 35%. Причём студия не только зарабатывает на старых играх, но и активно растёт - в компании уже 1248 сотрудников, на 99 больше, чем раньше.

Несмотря на общее сокращение кадров в игровой индустрии, CDPR наоборот расширяется и даже предлагает работу уволенным сотрудникам Xbox.

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED продолжает увеличивать штат разработчиков "Ведьмак 4" и Cyberpunk 2. За последние полгода компания наняла более 40 новых сотрудников. Сейчас "Ведьмак 4" считается проектом в наиболее продвинутой стадии разработки, а Cyberpunk 2 идёт вторым по очередности.

