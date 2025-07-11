Поклонники серии осудили издателя Krafton за увольнение оригинальных создателей игры.

В сети продолжаются разговоры касательно "турбулентности" в студии Unknown Worlds, которая занимается созданием подводного выживача Subnautica 2. В начале месяца из компании ушли ее основатели и руководители, а саму игру перенесли на 2026 год.

Фанаты серии призывают геймеров не покупать Subnautica 2 и бойкотировать игру. Поклонники уверены, что издатель Krafton наживается на разработчиках и специально перенес выход игры, чтобы не выплачивать авторам денежный бонус в размере $250 млн, который им по контракту обещали при достижении определенных финансовых показателей до конца 2025 года.

"Не покупайте Subnautica 2. Издатель Krafton уволил 3 основателей студии Unknown Worlds, перенес игру на 2026, чтобы не платить разработчикам $250 млн в качестве бонуса. Не поддерживайте этих теневых бизнесменов. Они уже достаточно нажились на студии – не дайте им заработать еще больше", – говорится в обращении, которое на сабреддите "выживача" набрало более 45 тысяч голосов.

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Хоть некоторые геймеры и не верят, что это поможет каким-либо образом повлиять на издателя, большинство призывают других бойкотировать вторую Subnautica и не покупать ее, чтобы добиться справедливости по отношению к основателям Unknown Worlds.

Издатель Krafton в свою очередь обвиняет оригинальных создателей Subnautica в саботаже разработки сиквела, что и привело к значительным задержкам и тому, что текущая версия игры не готова к релизу в 2025 году. На что бывший геймдиректор Subnautica отметил, что никогда бы не бросил игру или команду по собственной воле.

Официально игру перенесли на 2026 год, чтобы "добавить больше контента к запуску стартовой версии игры". Разработчики планируют доводить Subnautica 2 до ума в течение нескольких лет. Также появился первый геймплейный трейлер сиквела.

Subnautica 2 – продолжение мегапопулярного подводного выживача, вышедшего в 2018 году. В отличие от первой части, в сиквеле будет кооперативный режим до 4-х игроков. Также обещают увеличить масштабы, продвинутое строительство баз и больше возможностей для крафта.

К слову, Subnautica 2 занимает второе место в списке желаемых Steam. На первом месте остается Hollow Knight: Silksong – продолжение уже культовой "метроидвании", которую анонсировали еще в 2019 году. Ожидается, что она выйдет до зимних праздников.

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