В то же время, все 3 руководителя студии Unknown Worlds были уволены.

Студия Unknown Worlds, работающая над серией Subnautica, переживает масштабную смену руководства. Об этом сообщает издательство Krafton, владеющее студией.

Новым генеральным директором стал Стив Папутсис, ветеран индустрии и бывший продюсер серии Dead Space. Он заменит сразу трёх ключевых фигур: креативного лидера франшизы Чарли Кливленда, директора Теда Гилла и сооснователя Макса Макгуайра. Все трое покидают проект.

Krafton отмечает, что изначально хотела сохранить создателей оригинальной игры, но, похоже, стороны не смогли договориться. Взамен компания делает ставку на опыт Папутсиса, называя его подход энергичным и ориентированным на результат.

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Как говорит директор Krafton Ким Чан Хан, сейчас для команды главное - создать максимально полноценную и достойную часть серии: "Subnautica 2 вызывает огромные ожидания, и мы обязаны оправдать их. Стив присоединился к нам, чтобы воплотить это обещание и сделать игру, которой будут гордиться фанаты".

Папутсис будет одновременно руководить Unknown Worlds и Striking Distance, студией, создавшей The Callisto Protocol. Он подчеркивает, что игроки остаются для него приоритетом:

"Опыт игрока - наш главный ориентир. Команда предельно сосредоточена на том, чтобы дать сообществу Subnautica игру, которую оно действительно заслуживает".

Релиз Subnautica 2 в раннем доступе всё ещё запланирован на этот год. В сиквеле впервые появится многопользовательская игра.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Subnautica 2 показали первый геймплей в кооперативе. Игра будет поддерживать до 4 человек одновременно.

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