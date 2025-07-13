В сети появился слив внутренней презентации проекта.

На фоне продолжающегося конфликта вокруг Subnautica 2 компания Krafton признала подлинность утёкшей презентации с внутренней оценкой состояния проекта. Документ был опубликован на Reddit и быстро разошёлся по сети.

Согласно слайдам, с мая 2023 по май 2025 года команда Unknown Worlds сократила объём контента в ранней версии игры: были убраны два биома, один тип левиафанов, несколько существ и инструментов, один транспорт, система кастомизации, режим с пользовательскими настройками и около шести часов сюжетных эпизодов.

Как отмечается в презентации, часть этого контента перенесли на более поздние этапы, но итоговая сборка существенно сократилась, из-за чего пришлось пересматривать сроки и формат релиза.

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Krafton заявил, что именно на этой базе и принималось решение о переносе Subnautica 2 на 2026 год. Представители компании подчёркивают, что проект серьёзно отстал от графика, а ключевые сотрудники не выполняли свои обязанности.

В частности, креативный директор игры Чарли Кливленд, по словам издателя, якобы сосредоточился на съёмках своего кино, в ущерб работе над проектом.

Сам Кливленд обвинения отрицает. Он называет Subnautica делом всей своей жизни и утверждает, что игра была полностью готова к запуску в раннем доступе.

После увольнения он вместе с двумя другими сооснователями студии подал в суд на Krafton, обвинив компанию в несправедливом расторжении контракта.

Напомним, что всё началось с того, что Krafton уволила сразу троих руководителей Unknown Worlds и поставила во главу компании Стива Папутсиса, бывшего продюсера серии Dead Space.

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