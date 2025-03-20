Изначально релиз планировался на первую половину 2023-го, но новой даты выхода или хотя бы года разработчики так и не анонсировали.

В Steam обновился рейтинг самых ожидаемых релизов, которые формируются из количества добавленных продуктов в списки желаемого игроками.

На сегодняшний день ПК-геймеры больше всего ждут Hollow Knight: Silksong, которая была анонсирована в 2019 году как продолжение культовой "метроидвании" Hollow Knight, но с тех пор все больше становилась объектом мемов.

"Будет ли показана Silksong?" – пишут про игру при каждом крупном игровом ивенте, но ничего не происходит. Несмотря на это, пользователи Steam все еще верят в игру, хотя, кажется, даже преданные фанаты оригинала уже не надеются, что продолжение когда-нибудь увидит свет. К слову, изначально релиз игры планировался в первой половине 2023 года

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На второй строчке в рейтинге наиболее ожидаемых игр расположился Deadlock, новый MOBA-шутер от создателей Counter-Strike 2 и Dota 2. У нее тоже нет точной даты выхода, но по крайней мере в нее уже играют на стадии тестирования. Третью позицию занял Elden Ring: Nightreign – мультиплеерный rogue-like на трех человек с элементами королевской битвы.

С полным списком вы можете ознакомиться вот тут.

Напомним, недавно украинские разработчики Metro представили свою новую игру в сеттинге будущего и с режиссером "Драйва" на борту. Тогда как другая половина 4A Games по-прежнему работает над новой частью "Метро".

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. Nvidia RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а процессоры AMD становятся все популярнее.

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