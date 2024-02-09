Пиковый онлайн нового кооперативного экшена достиг более 80 000 геймеров. Это оказался рекорд среди игр издателя, выпущенных на ПК.

Helldivers 2, кооперативный научно-фантастический экшен-шутер от третьего лица, вышедший 8 февраля на PS5 и ПК, уверенно ворвался в чарт Steam. В настоящий момент игра является самым продаваемым проектом в магазине Valve.

Кооперативному экшену от Sony удалось обогнать сверхпопулярную Palworld, которая долгое время удерживала первенство. Вдобавок к этому у новинки есть еще одно мини-достижение – она стала самым популярным PlayStation-релизом в Steam, обойдя God of War (2018).

При этом Helldivers 2 вскоре после выхода насобирал много негативных отзывов из-за плохого технического состояния, но спустя сутки ситуация выравнивается. Прямо сейчас в Стиме рейтинг одобрения иры составляет 68% при более 10 тыс. отзывах.

Helldivers 2 – это первый проект от Sony, выпущенный одновременно на ПК и PS5. Хотя прошлые эксклюзивы PlayStation God of War, Marvel’s Spider-Man и Death Stranding в конечном итоге вышли на ПК, сначала они были доступны исключительно на консолях Sony в течение нескольких лет.

Helldivers 2 является прямым продолжением Helldivers, кооперативного научно-фантастического шутера с видом сверху, вышедшего в 2015 году. Новая часть переносит франшизу на вид от 3-го лица и имеет гораздо более реалистичное, кровавое и жесткое художественное оформление.

Отметим, что Helldivers 2 имеет полную поддержку кроссплатформенной игры, то есть игроки на ПК и PS5 смогут играть вместе без проблем и ограничений. На обеих площадках игра стоит 1 199 грн.

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