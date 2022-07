На это потребовалось восемь месяцев.

Хакерша под псевдонимом Empress, которая ранее взломала Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11 и Assassin's Creed Valhalla, отправила на торрент-трекеры еще одну игру. Речь о прошлогоднем приключении про Стражей Галактики — Marvel's Guardians of the Galaxy.

О появлении пиратской версии проекта сообщили на форуме Reddit. Игра была оснащена DRM-защитой Denuvo 14 версии и стандартной технологией против взлома от сервиса Steam.

Empress понадобилось более восьми месяцев, чтобы хакнуть Marvel's Guardians of the Galaxy. Примерно столько же времени у девушки занял взлом Far Cry 6. Этот шутер тоже был оснащен Denuvo 14.0 и дополнительной защитой. И раз Empress справилась с новой версией DRM-защиты, то все игры с ней будут быстрее появляться на торрент-трекерах. В прошлом так же было с Denuvo 13.0.

Подробнее о Marvel's Guardians of the Galaxy

Приключенческий экшен от Eidos Montreal и Square Enix вышел 26 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

В игре рассказывается о перипетиях, в которых участвуют Стражи Галактики. Сюжет начинается с попытки поймать редкого монстра в карантинной зоне, а основная линия посвящена противостоянию с Церковью Вселенской Истины.

Геймплей Marvel's Guardians of the Galaxy включает сражения, в которых пользователи управляют Питером Квиллом и отдают приказы другим членам команды, головоломки, исследование местности, поиск секретов, бои на корабле и прочее.

Игра получила преимущественно положительные отзывы от критиков. На Metacritic она имеет в среднем 80 баллов от профильной прессы.

