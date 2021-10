Достойная альтернатива фильмам. Обзор Marvel's Guardians of the Galaxy — игры по Стражам Галактики

Marvel's Guardians of the Galaxy — это новая приключенческая игра про Стражей Галактики. Во время анонса она казалась приятным приветом из прошлого — линейным проектом, который должен подарить концентрированное удовольствие. А что получилось на выходе, читайте в обзоре УНИАН. Мы прошли Marvel's Guardians of the Galaxy и спешим поделиться выводами.

Прошлогодняя Marvel's Avengers заставила подумать, что лицензия на создание игр по комиксам Marvel оказалась не в тех руках. Издательство Square Enix и студия Crystal Dynamics выпустили экшен с сервисными элементами и акцентом на кооперативе. Сюжетная кампания в проекте получилась средней, а совместные миссии, которые предлагалось выполнять после ее прохождения — и того хуже. Задания оказались скучными и почти всегда сводились к битвам с одинаковыми врагами. В результате Marvel's Avengers быстро растеряла аудиторию, и последующие контентные добавки не смогли улучшить ситуацию.

Игровая адаптация Мстителей стала финансовым и репутационным ударом для Square Enix, однако издательство не сдалось. На Е3 2021 компания анонсировала еще один проект по комиксам Marvel. Он получил название Marvel's Guardians of the Galaxy и обещал рассказать о захватывающем приключении Стражей Галактики. Создание игры доверили студии Eidos Montreal, которая прославилась благодаря перезапуску Deus Ex. Команда сразу очертила приоритеты проекта: безудержное веселье, геймплей со взаимодействиями между Стражами и атмосфера космического путешествия.

После анонса возникло ощущение, что Marvel's Guardians of the Galaxy — это работа над ошибками, которые допустили в Marvel's Avengers. Оправдались ли ожидания насчет нового приключения Стражей Галактики или восторженные чувства все же подвели — читайте в обзоре УНИАН. Мы прошли игру и ниже подробно рассказали, что она собой представляет.

Галопом по галактике

Стражи Галактики — это магнит для злоключений. Они постоянно влипают в какие-то неприятности, которые потом приводят к еще большим проблемам. На этот раз харизматичные наемники решили поохотиться в карантинной зоне на редкое чудовище. Питер Квилл, он же Звездный Лорд, получил наводку от одной дамы и решил использовать сведения для заработка. В случае поимки монстра удалось бы продать леди Хеллбендер, правительнице планеты Секнарф Девять. Владычица коллекционирует чудовищ и щедро за них платит. Вот только план традиционно для Стражей провалился.

Вместо заработка, главные герои получили штраф за незаконное проникновение в карантинную зону. Выплатить его нужно за три цикла, а иначе придется привыкать к тюремной жизни. С этого момента начинается головокружительное приключение Стражей, которое постепенно перетекает в конфликт с Церковью Вселенской Истины и ее лидером Матриархом.

Сюжет Marvel's Guardians of the Galaxy выгодно отличается на фоне других супергеройских историй. Игра демонстрирует команду авантюристов, которые вовсе не собирались спасать галактику. Им дороже собственная жизнь, чем решение вселенских проблем. Стражи лишь пытались выполнить гражданский долг — рассказать об увиденных странностях, связанных с Церковью. Но волею нескольких случаев команда оказалась в центре конфликта.

Такое повествование позволяет игрокам вжиться в роль дерзких наемников и ощутить атмосферу космического приключения на задворках галактики. В центре сюжета совсем не Земля — Стражам предстоит побывать на многих планетах и кораблях. Команда везде столкнется с опасностями и будет вынуждена выживать. Однако это лишь в очередной раз показывает, что Питер Квилл и его соратники совершают героические поступки отнюдь не из-за собственного желания или чувства долга. Просто обстоятельства так совпадают.

История в целом развивается бодро, хотя местами наблюдаются просадки. Особенно они ощущаются во время долгих забегов по локациям. В такие моменты спасают постоянные диалоги между Стражами. Разработчики уделили много внимания химии между героями, которая чувствуется на протяжении всего прохождения. Пятерка наемников показана, как недавно сформированная команда. Они еще не привыкли к слаженному сотрудничеству. Среди героев царит недоверие, а игрокам в роли Квилла — центрального персонажа — придется постоянно вмешиваться в конфликты. В отдельные моменты истории нужно принимать решения, которые окажут влияние на второстепенные сюжетные линии. Ключевые события повествования всегда остаются неизменными.

Отношения между харизматичными героями — второе существенное преимущество сюжета. На протяжении истории Стражи успевают неоднократно поссориться и сменить мнение о своих союзниках. Поступки персонажей показывают ценность дружбы и взаимопонимания. Да, темы предельно простые, но они близки людям. Их раскрытие вызывает дополнительное любопытство и мотивирует двигаться вперед. Стражи быстро влюбляют в себя, так что игрокам гарантированно захочется увидеть, чем закончится приключение. Сюжет в целом можно отнести к преимуществам Marvel's Guardians of the Galaxy. Повествование отнюдь не новаторское или выдающееся, но оно способно заинтересовать и развеселить. А развитие отношений между персонажами делает историю более живой и приземленной, чем другие супергеройские рассказы.

Квилл в роли дирижера

Внушительная часть геймплея Marvel's Guardians of the Galaxy связана со сражениями. Битвы занимают примерно две трети прохождения, так что важно разобраться, насколько хорошо они реализованы. Как уже говорилось выше, в проекте пользователи управляют Звездным Лордом. Он умеет стрелять из бластеров, наносить удары руками вблизи и уклоняться от нападений врагов. Стандартное ведение огня выполнено скучно — зажал клавишу и поливаешь противника лазерами. А на PS5 даже целиться толком не нужно, ведь мушка едва ли не автоматически "прилипает" к недругам. Поэтому советую сразу выключить помощь в наведении, чтобы стало хоть немного сложнее.

Быстрая перезарядка — это единственная интересная идея в аспекте стрельбы. Когда бластеры перегреваются, их можно мгновенно охладить, а попутно сделать мощный залп. От игрока лишь требуется вовремя нажать кнопку ведения огня. Вот только сделать это непросто: окно не такое уж большое, а в пылу боя сложно уследить за состоянием оружия. В этом плане выручают вибрация и адаптивные триггеры DualSense. Технические фишки позволяют почувствовать, когда приближается перегрев и появится момент для быстрой перезарядки.

После первых трех часов прохождения у Квилла начнут открываться стихийные патроны. Они, например, позволяют поджечь или заморозить недруга. Такие боеприпасы выпадают из поверженных противников наряду с аптечками. У отдельных врагов есть уязвимость к конкретной стихии, что стоит учитывать. Звездный Лорд также может накапливать "решимость", которая позволяет выполнить специальную атаку. Квилл отдает приказ одному из соратников, и тот наносит существенные повреждения врагу. Нередко особые приемы лишают противников доступа к их навыкам. Еще одна шкала главного героя называется "летучка". Она позволяет собрать вокруг себя отряд и воодушевить его удачно подобранной фразой. В случае успеха вся команда получит бонус к урону, а если игрок ошибся — то только Звездный Лорд. "Летучка" также поднимает на ноги раненых союзников, хотя оживлять их разрешают и прямиком в драке.

Вообще, боевая система Marvel's Guardians of the Galaxy включает еще много мелких особенностей. К ним относится возможность отдавать приказы соратникам, чтобы те били врагов с помощью объектов окружения. Например, Дракс способен бросить в толпу взрывающуюся бочку. Еще стоит отметить умение Квилла комбинировать удары ближнего боя с партнерами. Выглядят такие серии выпадов довольно зрелищно. Однако основа сражений связана с активными умениями.

У каждого героя есть своя условная специализация и четыре соответствующих навыка, которые постепенно приобретаются при прокачке. Грут походит на "танка" и может сдерживать врагов, Гамора обладает высоким уроном в одну цель, но также имеет атаки по области, Дракс оглушает соперников, а Ракета бросает гранаты с разными эффектами. Квилл тоже наделен способностями, и они по большей части связаны со стрельбой. Одно из умений позволяет протагонисту взлететь в воздух на своих реактивных ботинках. Это нужно не только для ведения огня, но и для более удобной раздачи приказов. Именно игрок решает, какой навык и на ком применит каждый из Стражей. Самостоятельно союзники дерутся лишь врукопашную, да и то не слишком успешно — искусственный интеллект местами ведет себя откровенно глупо.

От грамотного применения навыков Квилла и остальных персонажей по большей части зависит исход сражений. Способности героев отлично комбинируются. Например, можно стянуть врагов в кучу гравитационной гранатой Ракеты, связать их корнями Грута, активировать разлом Дракса и быстрые атаки Гаморы. А сверху добавить залповый огонь из бластеров Квилла. Получится убийственная смесь, которая уничтожит большинство соперников. Сочетаний навыков много — нужно лишь не бояться экспериментировать и учитывать перезарядку.

Битвы в целом получились затягивающими и увлекательными. Высокая динамика и наличие тактических элементов погружают в боевые действия и позволяют наслаждаться сражениями. Иногда стычки случаются слишком часто и от них немного устаешь, но в результате положительные впечатления перекрывают отрицательные. Особенно сильно запоминаются драки с боссами, которые отличаются масштабом и постановкой с делением на несколько стадий.

Всего понемногу, но везде мимо

Если исключить битвы, останется еще треть прохождения. Она включает исследование локаций, платформинг и решение головоломок. Каждый из этих элементов выполнен просто, а местами даже банально. Уровни в Marvel's Guardians of the Galaxy линейные и обладают лишь незначительными ответвлениями. Большие арены созданы исключительно для битв. В укромных местах игрок может найти костюмы для Стражей и компоненты. Последние выступают валютой при покупке пассивных бонусов Квилла. Улучшения позволяют повысить запас здоровья и прочность щита, добывать дополнительные аптечки, дольше зависать в воздухе при активации соответствующего умения и так далее. Усилений всего пятнадцать, и от половины из них толку почти нет.

Платформинг сводится к преодолению пропастей на реактивных ботинках. Иногда еще приходится применять стихийные атаки, чтобы, например, превратить воду в лед и пройти дальше. А головоломки — это череда простых действий, которые выполняются с помощью напарников. Например, Дракс может передвигать тяжелые предметы, а Гамора взбираться на них, чтобы разрезать какие-то провода или препятствия на пути. Постепенно разработчики стараются вплетать в загадки большее число действий и стихийные атаки Квилла. Но ни один из пазлов не заставит игрока напрячь больше двух извилин. Все они максимально простые и понятные. А если пользователь все-таки запутается, то можно включить визор и просканировать местность или послушать намеки от Стражей.

Создатели игры также постарались разбавить прохождение всякими постановочными моментами, например, полетом на корабле Стражей и фрагментами стелса. Вот только все они исполнены так же просто, как платформинг и головоломки. В целом разнообразие ощущается, однако рядом с ним шагает примитивизм, и это удручает.

Визуальная составляющая и вечная музыка

Графически Marvel's Guardians of the Galaxy неплохо себя проявила. Особенно порадовали высокая детализация, лицевая анимация и качество исполнения заставок. Из минусов можно отметить кое-где мыльные текстуры и слабую реализацию теней. В целом недочеты перекрываются стилистикой, которая вполне соответствует космическому приключению. Из технических неприятностей больше всего расстроили два вылета в битве с боссом. Сохранения между фазами боя спасли ситуацию, но осадок остался.

Пару лестных слов следует сказать и про саундтрек. Куча лицензированных хитов 80-х и 90-х годов прошлого века превосходно подчеркивает атмосферу. Здесь есть все – от рока до диско, так что меломаны останутся довольны.

Выводы

Marvel's Guardians of the Galaxy — это хорошая приключенческая игра. Без огрехов не обошлось, но они не настолько существенны, чтобы перекрыть многочисленные достоинства проекта. Я рекомендую всем фанатам хороших историй и забористых сражений ознакомиться с новым творением Eidos Montreal. Такие сюжетные блокбастеры с качественным исполнением сейчас появляются крайне редко.

Оценка УНИАН: 8 из 10

Назар Степорук

