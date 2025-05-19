Штраус Зельник - не геймер, и, как он сам считает, это не обязательно для того, чтобы быть директором игровой компании.

Несмотря на колоссальный интерес к GTA 6, глава Take-Two Штраус Зельник - наверное, единственный человек, который отказался играть в новый проект Rockstar.

В интервью CNBC Зельник рассказал, что не играл в GTA 6 и в целом не является игроком: "Я не геймер. Я не потребитель №1, я не играю в видеоигры".

Несмотря на это, он регулярно взаимодействует с разработчиками, даёт обратную связь и участвует в ключевых решениях на уровне управления. Однако, как подчёркивает Зельник, быть лично вовлечённым в игры - это не его роль.

Видео дня

Он подчеркнул, что придерживается аналогичного подхода во всех направлениях развлекательного бизнеса, в которых работал:

"Я не был главным потребителем ни в киноиндустрии, ни на телевидении, ни в музыкальной сфере. Хотя я и читаю сценарии, и люблю музыку - это не моя функция".

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, а вот до ПК доберётся не сразу. Ранее глава Take-Two заявил, что GTA 6 выйдет на компьютеры позже, чем на консоли.

Недавно Штраус Зельник заверил, что ещё одного переноса GTA 6 точно не будет. Исторически сложилось, что Rockstar успевает всё закончить в срок, когда у игры есть точная дата релиза, говорит Зельник.

Вас также могут заинтересовать новости: