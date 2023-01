ИИ отлично передал грубую внешность Джоэла.

Пользователи продолжают изучать Midjourney. Ранее они создали с помощью ИИ-алгоритмов сервиса реалистичные версии персонажей Dota 2 и Overwatch. А сейчас энтузиасты совершили обратный эксперимент и превратили Джоэла с Элли из The Last of Us в героев аниме.

На изображениях ниже демонстрируется, как могла бы выглядеть потенциальная адаптация культовой игры Naughty Dog в мультипликационном формате. Образ Джоэла имеет определенные сходства с оригиналом. Сюда относятся грубые формы лица, жестокий взгляд и вечная печаль, которая отразилась на лице. Искусственный интеллект отлично сгенерировал бороду, волосы, морщины и остальные детали внешности героя.

А вот Элли выглядит иначе. Она ощущается более маленькой и беззащитной, хотя в игре девочка могла постоять за себя. Зато в образе считывается детская наивность в сочетании с тяжелым грузом единственного человека с иммунитетом к вирусу.

Видео дня

Ремейк The Last of Us — основные подробности

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а позже появится на ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

Вас также могут заинтересовать новости: