Вводные данные для нейросети задал игрок.

Dota 2 на фоне League of Legends выделяется более мрачной стилистикой. Однако посетитель форума Reddit под псевдонимом Ill_Pipe_2069 все равно посчитал персонажей слишком мультяшными. Он решил это исправить с помощью искусственного интеллекта Midjourney.

Энтузиаст поделился результатом своей работы. Ill_Pipe_2069 задал вводные данные, а нейросеть уже сформировала версии тех или иных персонажей. И многие из них действительно стали выглядеть более мрачно и реалистично.

Например, Пудж напоминает кровожадного маньяка из какого-то хоррора с вкраплениями фэнтези. Ликан обрел черты жестокого оборотня и обзавелся стильным красным плащом, а Эмбер Спирит выглядит, как суровый монах из тибетского храма.

Стоит отметить, что Ill_Pipe_2069 с помощью Midjourney создал лишь рисунки персонажей. Чтобы воплотить их в виде трехмерных игровых моделей с той же стилистикой, понадобилось бы потратить гораздо больше времени и усилий.

Какие концепты создавали игроки

В начале июля автор под псевдонимом TeaserPlay покадрово повторил трейлер Call of Duty 2.

Ранее все тот же блогер пофантазировал насчет того, как могла бы выглядеть Assassin's Creed в японском антураже на современном движке. А еще он поделился своим видением ремейка Grand Theft Auto III.

Энтузиаст Enfant Terrible использовал UE5, чтобы создать локации из потенциальной Bloodborne 2.

А художник заставок и дизайнер уровней из Киева под псевдонимом Egor реализовал на Unreal Engine 5 Деревню новичков — культовую локацию из S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

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