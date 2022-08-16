Для этого использовалась нейросеть Midjourney.

Midjourney — это нейросеть, которая создает рисунки на основе текстовых запросов. Игроки начали активно применять ее для создания альтернативных версий тех или иных персонажей. Ранее с помощью ИИ пользователи представили более реалистичные версии чемпионов DOTA 2. А сейчас аналогичную работу проделали с героями Overwatch.

Персонажей из шутера Blizzard Entertainment преобразил посетитель форума Reddit под псевдонимом pooppooppoopie. На изображениях все бойцы ощущаются более приземленными.

Например, Трейсер обзавелась серьезными чертами лица, а ее волосы стали еще более взъерошенными. То же самое касается Кулака Смерти. Он изрядно постарел и начал напоминать какого-то пустынного воина с тяжелым прошлым.

Напомним, для использования Midjourney нужно оформить подписку. Однако есть и бесплатная версия с ограниченными возможностями.

Какие концепты создавали игроки

В начале июля автор под псевдонимом TeaserPlay покадрово повторил трейлер Call of Duty 2.

Ранее все тот же блогер пофантазировал насчет того, как могла бы выглядеть Assassin's Creed в японском антураже на современном движке. А еще он поделился своим видением ремейка Grand Theft Auto III.

Энтузиаст Enfant Terrible использовал UE5, чтобы создать локации из потенциальной Bloodborne 2.

А художник заставок и дизайнер уровней из Киева под псевдонимом Egor реализовал на Unreal Engine 5 Деревню новичков — культовую локацию из S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

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