Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch / фото Polygon

Midjourney — это нейросеть, которая создает рисунки на основе текстовых запросов. Игроки начали активно применять ее для создания альтернативных версий тех или иных персонажей. Ранее с помощью ИИ пользователи представили более реалистичные версии чемпионов DOTA 2. А сейчас аналогичную работу проделали с героями Overwatch.

Персонажей из шутера Blizzard Entertainment преобразил посетитель форума Reddit под псевдонимом pooppooppoopie. На изображениях все бойцы ощущаются более приземленными.

Например, Трейсер обзавелась серьезными чертами лица, а ее волосы стали еще более взъерошенными. То же самое касается Кулака Смерти. Он изрядно постарел и начал напоминать какого-то пустынного воина с тяжелым прошлым.

Напомним, для использования Midjourney нужно оформить подписку. Однако есть и бесплатная версия с ограниченными возможностями.

Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie
Фото Искусственный интеллект создал более реалистичные версии героев шутера Overwatch 16 августа 2022 Герои Overwatch по версии ИИ /  © фото pooppooppoopie

Какие концепты создавали игроки

  • В начале июля автор под псевдонимом TeaserPlay покадрово повторил трейлер Call of Duty 2.
  • Ранее все тот же блогер пофантазировал насчет того, как могла бы выглядеть Assassin's Creed в японском антураже на современном движке. А еще он поделился своим видением ремейка Grand Theft Auto III.
  • Энтузиаст Enfant Terrible использовал UE5, чтобы создать локации из потенциальной Bloodborne 2.
  • А художник заставок и дизайнер уровней из Киева под псевдонимом Egor реализовал на Unreal Engine 5 Деревню новичков — культовую локацию из S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

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