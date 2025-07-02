Кроме того, каждый выплатит штраф в 30 тысяч евро.

Во Франции завершился судебный процесс над бывшими руководителями Ubisoft, обвинёнными в сексуальных и расовых домогательствах, а также психологическом насилии.

Как сообщает Liberation, все трое, бывший креативный директор Серж Аске, вице-президент по креативу Томас Франсуа и геймдизайнер Гийом Патрю, признаны виновными и приговорены к условным срокам лишения свободы и денежным штрафам.

Франсуа получил три года условно и штраф в 30 тысяч евро. Его признали виновным в попытке сексуального насилия и моральных домогательствах. По данным прессы, он регулярно унижал сотрудников, комментировал внешность коллег, просматривал порнографию в офисе и однажды пытался поцеловать коллегу на корпоративной вечеринке, удерживая её вместе с другими сотрудниками.

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Аске назначили 18 месяцев условно и штраф в 45 тысяч евро. Ему вменялись непристойное поведение, расистские высказывания и домогательства. В частности, он якобы задал сотруднице-мусульманке вопрос о её поддержке ИГИЛ и разместил на её компьютере фото с беконом в период Рамадана.

Патрю получил 12 месяцев условно и штраф в 10 тысяч евро. Его признали виновным в психологическом давлении и угрозах.

Скандал в Ubisoft разгорелся ещё в 2020 году, когда десятки сотрудников начали публично говорить о токсичной корпоративной культуре и бездействии HR-отдела. Тогда Аске и Франсуа покинули компанию.

Несмотря на заявления Ubisoft о "конкретных действиях" и "прогрессе", внутреннее движение A Better Ubisoft продолжает утверждать, что руководство недостаточно решительно. По словам активистов, некоторые фигуранты расследований были переведены на другие позиции, а не уволены.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft впервые пропустила свою конференцию Ubisoft Forward. Как считает журналист Стивен Тотило, у компании просто не хватило игр на целую конференцию.

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