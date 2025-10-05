Чтобы не получить штраф от полицейских, вовремя замените резину на шинах на зимнюю.

Начался октябрь, а с ним для водителей наступил момент, когда менять резину на зимнюю. Сезонные покрытия шин существуют для лучшего сцепления с дорогой. Со снижением температуры автомобиль нужно "переобуть" на шины, предназначенные для зимы.

Каждому автовладельцу нужно знать, когда надо менять резину на зимнюю. Хотя в законодательстве не указаны конкретные даты, из-за шин не по сезону можно получитьштрафы за нарушение ПДД.

Когда менять летнюю резину на зимнюю в Украине по закону

В пункте 31 ПДД указаны требования к покрытию колес - оно должно соответствовать состоянию дороги и погодным условиям. То есть в период заморозков водитель обязан иметь шины с глубоким протектором, которые лучше ездят по гололеду.

В правилах дорожного движения конкретно не указано, когда менять резину на зимнюю в Украине, и наказания за это нет. Однако водителя могут оштрафовать по статье 121 Кодекса про административные нарушения. Если автомобиль имеет серьезные технические неисправности, которыми могут признать "неправильные" шины, то при первом нарушении выпишут штраф 340 гривень, а при втором и более отберут права на срок от 3 до 6 месяцев. Кроме того, из-за неправильной эксплуатации шин повышается в целом риск попадания в ДТП.

В Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект №43734, который предлагает ввести наказание за автошины не по сезону. На данный момент он не принят, но в случае вступления в силу водителей будут наказывать на 1700 гривень за первое нарушение и на 3400-8500 гривень с лишением прав на срок 3-6 месяцев за повторное.

Когда нужно менять резину на зимнюю по погоде

Вовремя переодевать шины нужно прежде всего для себя, а не из-за боязни штрафов. Ведь речь идет о вашей безопасности. Летнее покрытие сжимается в морозную погоду, имеет плохое сцепление на обледеневшем асфальте и долгий тормозной путь. Также знать, когда менять резину, полезно для кошелька - одетые по сезону покрышки дольше прослужат.

Переодевать покрышки принято, когда среднесуточная температура понижается до +6-7°, а по ночам бывают заморозки ниже нуля. Оптимальным сроком, когда менять летнюю резину на зимнюю, считается середина октября. В этот период асфальт уже сильно охлаждается, особенно по утрам.

Если вы собираетесь выезжать за границу, то узнайте, когда нужно менять резину в стране прибытия. В большинстве стран Европы переодеться к зиме нужно до 1 декабря. Если этого не сделать, то рискуете получить большой штраф.

