Не такой игры про Реймена мы ждали.

Ubisoft выпустила NFT-игру - Captain Laserhawk: The G.A.M.E., действие которой разворачивается во вселенной Far Cry 3: Blood Dragon. Также в роли комментатора здесь выступает сам Рэймен, знакомый многим по одноименной франшизе Ubisoft.

Несмотря на совсем недавний релиз игры, вы не найдете о ней никаких упоминаний в основных социальных сетях компании. Captain Laserhawk: The G.A.M.E. представляет собой мультиплеерный топдаун-шутер, требующий от игроков приобретения специальной NFT-карты "Niji Warrior", 25 долларов за доступ к игре. Эта карта будет эволюционировать вместе с прогрессом игрока, что предполагает ее потенциальную ценность на вторичном рынке.

Сама Ubisoft, судя по всему, извлекла уроки из предыдущего негативного опыта, связанного с блокчейном и NFT 2021 года, и на этот раз держит эксперимент в стороне от основной аудитории. Компания обещает дать игрокам влиять на сюжет игры, но пока что Captain Laserhawk представляет собой простенький шутер вроде Hotline Miami, только теперь еще и с другими пользователями.

Ранее творческий директор Assassin's Creed Shadows рассказал подробности о главной героине игры Наоэ. Она станет самым быстрым ассасином в серии, а в прохождении за нее придется немало пользоваться стелсом.

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