Игрок мог начать помогать Пэйгану Мину и захватывать аванпосты, которые уже отбил ранее.

Бывший креативный директор Far Cry 4 Алекс Хатчинсон рассказал, что на ранней стадии у игры был интересный прототип: игрокам хотели позволить передавать захваченные аванпосты обратно под контроль Пэйгана Мина.

Эта система не дошла до финальной версии, но, по мнению Хатчинсона, именно в таких механиках и скрывается настоящий потенциал жанра.

В интервью журналу Edge он объяснил, что идея возникла на фоне желания дать игроку больше свободы. Например, если герой вдруг начинает сомневаться в мотивах союзников или даже сочувствовать главному антагонисту - у него могла быть возможность переиграть ситуацию и изменить лояльность

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"Если ты вдруг начинаешь думать, что злодей, может, и не такой уж плохой, а вот твои союзники вызывают сомнения - возможность вернуться и передумать была бы очень интересной. Думаю, как раз в этом и может быть настоящая суть жанра".

Ранее мы рассказывали, что инсайдер раскрыл первые подробности сюжета Far Cry 7. События игры будут происходить в Новой Англии, а сюжет будет крутиться вокруг зажиточной и влиятельной семьи Беннетов, в которую входят Лайла, Дэкс, Кристиан, Генри и Криста.

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